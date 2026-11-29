Çatalca'da taşan Karamandere çevresindeki bazı araçlar sular altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çatalca'da kuvvetli yağış nedeniyle Karamandere taştı ve dere çevresindeki bazı araçlar sular altında kaldı. Kentin kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyen yağışta araçların sular altında kalması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Çatalca'da kuvvetli yağış nedeniyle Karamandere'nin taşması sonucu bazı araçlar sular altında kaldı.
Kuvvetli yağış, özellikle kentin kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Çatalca'da bulunan Karamandere yağış nedeniyle taştı. Dere çevresindeki bölgede bulunan bazı araçlar sular altında kaldı.
Araçların sular altında kalması cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA