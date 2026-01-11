Karaman okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Karaman'da yarın okul yok mu (KARAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Karaman'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar uyarısı sonrası binlerce öğrenci tatil beklentisine girdi. Karaman Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Karaman okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

KARAMAN HAVA DURUMU

Karaman ili için 12-16 Ocak 2025 tarihlerini kapsayan, bölgenin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerine göre hazırlanan detaylı hava durumu haber metni aşağıdadır.

Karaman: İç Anadolu'nun Güneyinde Kar ve Dondurucu Ayaz Etkili Olacak

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz arasında bir köprü görevi gören ancak sert karasal iklimin hüküm sürdüğü Karaman, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren Orta Anadolu üzerinden sarkan alçak basınç merkezi ve soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Beş günlük periyotta kent merkezinde ve özellikle Toroslar'ın kuzey yamaçlarında yer alan ilçelerde yoğun kış koşulları yaşanacak.

12 Ocak: Kar Yağışı Şehri Beyaz Örtüyle Kaplıyor Haftanın ilk günü olan 12 Ocak Pazartesi, Karaman güne yoğun bulutlar ve sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışıyla uyanacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde en yüksek 2 derece olarak ölçülürken, nem oranının yüksekliği karın tutunmasını hızlandıracak. Şehir merkezinde kar kalınlığının ilk günden 5 ila 10 santimetreye ulaşması bekleniyor. Özellikle Ayrancı ve Kazımkarabekir güzergahlarında görüş mesafesinin düşeceği uyarısı yapılırken, Karaman-Mut yolu üzerindeki Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebilir. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklık eksi 4 dereceye kadar gerileyecek.

13-14 Ocak : Dondurucu Soğuklar ve Şiddetli Buzlanma 13 Ocak Salı günü yağışların yer yer hafifleyerek kar serpintisi şeklinde devam etmesi bekleniyor. Ancak asıl tehlike hava sıcaklığındaki radikal düşüşle gelecek. Gündüz en yüksek sıcaklık eksi 2 derecede kalırken, gece saatlerinde gökyüzünün açmasıyla birlikte termometreler eksi 9 dereceye kadar inecek. 14 Ocak Çarşamba günü ise tam anlamıyla "kara kış" ayazı hissedilecek. Nem oranının düşmesiyle birlikte kuru soğuk etkili olacak ve belediye ekiplerinin kar küreme çalışmaları sonrası yollarda kuvvetli buzlanma meydana gelecek. Vatandaşların bu iki gün boyunca zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, çıkanların ise mutlaka kar lastiği ve zincir bulundurmaları hayati önem taşıyor.

15 Ocak: Sis ve Pus Etkili, Soğuk Kırılmıyor Hafta ortasından itibaren Karaman'da yağış beklenmiyor fakat yüksek basınç sisteminin etkisiyle atmosferde durgunluk yaşanacak. 15 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde kent genelinde yoğun sis ve pus oluşumu öngörülüyor. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşebileceği bu durum, sabah saatlerinde ulaşımı zorlaştırabilir. Gündüz sıcaklığı 1 dereceye çıksa da hissedilen sıcaklık, yüksek nem ve sis nedeniyle sıfırın altında kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde ise eksi 7 derecelik dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek.

16 Ocak : Parçalı Bulutlu Kapanış ve Zirai Don Riski Haftanın son günü olan 16 Ocak Cuma günü Karaman'da güneş yüzünü yer yer gösterecek. Parçalı bulutlu bir gökyüzünün beklendiği kentte, gündüz sıcaklığı nihayet 4 dereceye kadar yükselecek. Ancak kar örtüsünün yerlerde kalmaya devam etmesi, gece saatlerinde yine eksi 5 derecelik bir soğumaya neden olacak. Özellikle elma bahçeleri ve tarım arazilerinin yoğun olduğu bölgede "kuvvetli zirai don" riski devam ettiği için üreticilerin gerekli önlemleri alması gerekiyor. Haftalık süreçte yaşanan bu sert soğuma, hafta sonunda yerini daha ılıman bir hava kütlesine bırakmaya başlayacak olsa da, beş günlük periyotta kışın tüm zorlukları Karaman'da hissedilecek.

Karaman ve çevresindeki meteorolojik uyarıları takip etmek, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek adına büyük önem taşımaktadır.

KARAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.