Karakuyu dizisi nerede çekiliyor? Karakuyu Tokat'ta mı Niksar'da mı çekiliyor, Tokat'ın neresinde çekiliyor? Karakuyu hangi kanalda yayınlanacak?

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OGM Pictures imzalı dizi, aile sırları, güç savaşları ve geçmişle hesaplaşma üzerine kurulu hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Çekimleri büyük ölçüde Tokat'ta gerçekleştirilen yapımın tarihi mekanları da merak konusu oldu. İşte Karakuyu dizisinin çekim yerleri, yayınlanacağı kanal, oyuncuları ve konusuna dair merak edilenler.

KARAKUYU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Karakuyu dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak Tokat'ta gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk sahneleri, ekim ayının başında Tokat'ın Erbaa ilçesinde çekildi. Ekip, 12 Ekim'de ise Tokat merkezdeki tarihi Sulusokak bölgesine geçti.

Dizinin çekildiği mekanlardan biri de Niksar ilçesindeki tarihi Talazan Köprüsü oldu. Köprü, dizinin ilk tanıtımında yer alan dikkat çekici mekanlar arasında bulunuyor. Bazı sahnelerin ise İstanbul'da çekildiği belirtiliyor, ancak İstanbul'daki çekim mekanlarının adları açıklanmadı.

KARAKUYU DİZİSİNDEKİ KONAK NEREDE?

Karakuyu dizisinin ilk tanıtımında görülen tarihi konak, Tokat merkezde yer alan Muslu Ağa Köşkü. Köşk, Soğukpınar Mahallesi'nde, Saat Kulesi'nin arkasındaki Bey Sokağı'nda bulunuyor. Tarihi yapı, Tokat Mevlevihanesi ile aynı bahçeyi paylaşıyor.

KARAKUYU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karakuyu dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin ilk tanıtımı 25 Ekim 2026'da yayınlandı. Ancak Kanal D, dizinin hangi gün ve saatte ekrana geleceğini henüz duyurmadı. Kanalın resmi internet sitesinde yapım için "Yakında" ifadesi kullanılıyor.

KARAKUYU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Karakuyu dizisinin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Kanal D'nin yayın tarihi ve gününe ilişkin duyuruyu önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

KARAKUYU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan başlıca isimler ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Özge Törer: Savcı Ferda

Onur Tuna : Kahraman

Sermiyan Midyat: Kadir Ağa

Uğur Uzunel: Harun

Cenan Çamyurdu: Hamdi

Elçin Atamgüç: Nadire

Dizinin kadrosunda ayrıca Yaren Yapıcı, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akerler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper de yer alıyor.

KARAKUYU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizinin merkezinde, geçmişini geride bırakıp İstanbul'da yeni bir hayat kuran Savcı Ferda yer alıyor. Ferda, yıllar sonra beklenmedik bir miras nedeniyle doğup büyüdüğü topraklara dönmek zorunda kalıyor. Ailesi ve Karakuyu'nun güçlü isimleriyle yeniden karşılaşan Ferda, kardeşlerini korumaya ve hayatının kontrolünü yeniden ele almaya çalışıyor.

Ferda'nın Kahraman ile karşılaşması ve aralarında gelişen güçlü çekim ise hikayede yeni çatışmaların kapısını aralıyor. Aile sırları, güç savaşları ve geçmişle hesaplaşmalar, dizinin temelini oluşturuyor.

KARAKUYU DİZİSİNİN YAPIM EKİBİ

Karakuyu dizisi, OGM Pictures imzası taşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor. Senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı yapımın bir kitaptan ya da başka bir yapımdan uyarlanmadığı, özgün bir hikaye olduğu belirtiliyor.