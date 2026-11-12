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Karadağ Letonya maçı hangi kanalda, Karadağ Letonya nereden CANLI izlenir?

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Karadağ Letonya maçı hangi kanalda, Karadağ Letonya nereden CANLI izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım 2026 Perşembe günü futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. Karadağ, Letonya ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbolseverler, Karadağ Letonya maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Karadağ ile Letonya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45'te Podgorica'daki Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. İşte Karadağ Letonya maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

KARADAĞ LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağ Letonya maçı, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS KAÇINCI KANALDA?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan bir dijital platform. Kanalın Digiturk, D Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bir kanal numarası bulunmuyor. S Sport Plus'a resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

KARADAĞ LETONYA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karadağ Letonya maçını izlemek isteyenler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı olarak takip edebilir. S Sport Plus yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlardan ulaşılabiliyor.

KARADAĞ LETONYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Karadağ Letonya maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izlemek için S Sport Plus aboneliği gerekiyor.

KARADAĞ LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karadağ Letonya maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

KARADAĞ LETONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karadağ ile Letonya arasındaki karşılaşma, Podgorica'daki Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

KARADAĞ LETONYA MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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