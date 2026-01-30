Karadağ İnsan Hakları Bakanlığı Genel Müdürü Mirjana Pajkovic kimdir, neden istifa etti? Mirjana Pajkovic kaç yaşında, nereli, evli mi?

Karadağ İnsan Hakları ve Azınlık Hakları Bakanlığı'nda üst düzey görev yürüten Mirjana Pajkovic, 30 Ocak 2026 tarihinde görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bakanlıktaki konumunun yanı sıra medyaya yansıyan bazı görüntüler ve sosyal medya tartışmaları, onun bir anda gündemin merkezine oturmasına neden oldu. Peki, Mirjana Pajkovic kimdir, neden istifa etti? Mirjana Pajkovic kaç yaşında, nereli, evli mi? Mirjana Pajkovic Instagram hesabı nedir? İşte detaylar…

MİRJANA PAJKOVIC KİMDİR?

Mirjana Pajkovic, Karadağ kamu yönetiminde dikkat çeken isimlerden biridir. 2024 yılında İnsan Hakları ve Azınlık Haklarının Geliştirilmesi ve Korunmasından Sorumlu Bakanlık bünyesinde "Genel Müdür / Devlet Sekreteri" pozisyonuna atanmıştır. Bu görevdeyken özellikle insan hakları, azınlık hakları, ifade özgürlüğü ve toplumsal eşitlik gibi konulara odaklanan politikaların geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Pajkovic, yalnızca idari görevleriyle değil, aynı zamanda modern ve iddialı giyim tarzı ve duruşuyla da medyanın ilgi odağı olmuş, Karadağ basınında sıkça yer almıştır. Kamuoyu gözünde güçlü ve etkili bir devlet yetkilisi olarak tanınmıştır.

MİRJANA PAJKOVIC NEDEN İSTİFA ETTİ?

30 Ocak 2026 tarihinde basına yansıyan bazı haberler ve sosyal medyada hızla yayılan içerikler, Mirjana Pajkovic'in görevden ayrılmasına yol açtı. İddiaların resmi kaynaklarca net biçimde açıklanmamış olmasına rağmen, bazı haber portallarında yer alan yorumlar, istifa kararının ardında kamuoyunun tepkisini çeken kişisel paylaşımlar ve görev dışı davranışların olduğunu gösteriyor.

Skandalın merkezinde özel görüntülerin internete sızması ve sosyal medya tartışmaları bulunuyordu. Bu gelişmeler, hem Mirjana Pajkovic'in hem de aynı olayla bağlantılı diğer yetkililerin kariyerlerini etkiledi. Pajkovic, görüntülerle ilgili olarak, meslektaşı Dejan Vuksic'in kendisini tehdit ettiğini öne sürerek adli makamlara başvurdu.

MİRJANA PAJKOVIC'İN GÖREVİ NEYDİ?

Mirjana Pajkovic, bakanlıkta yürüttüğü görev süresince özellikle şu alanlarda aktif roller üstlendi:

İnsan haklarının kurumsal düzeyde izlenmesi

Azınlık haklarının korunması

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Ayrımcılıkla mücadele

Ayrıca uluslararası kuruluşlarla yürütülen insan hakları projelerinde Karadağ'ı temsil etme görevini de üstlenmişti. Görev süresi boyunca, hem iç hem de dış politikada insan hakları alanında önemli katkılar sağladı.

MİRJANA PAJKOVIC KAÇ YAŞINDA?

Mirjana Pajkovic'in kesin doğum tarihi kamu kaynaklarında paylaşılmamıştır.

MİRJANA PAJKOVIC NERELİ?

Mirjana Pajkovic, Karadağ (Montenegro) vatandaşıdır ve kariyerini tamamen ülke içinde inşa etmiştir.

MİRJANA PAJKOVIC EVLİ Mİ?

Mirjana Pajkovic'in evli olmadığı bilinmektedir. Karadağ medyası ve uluslararası haber kaynakları, onun bekar olduğunu belirtmiş, özel hayatıyla ilgili olarak evlilik veya partner bilgisi paylaşılmamıştır.

MİRJANA PAJKOVIC INSTAGRAM ADRESİ NE?

Mirjana Pajkovic'in resmi Instagram hesabı @mirjana_pajkovic adresidir. Sosyal medya paylaşımları ve gündeme gelen tartışmalar, özellikle genç kullanıcılar arasında yoğun ilgi görmüştür.