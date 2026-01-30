Balkan ülkesi Karadağ, son günlerde siyasetin gündemini sarsan bir skandalla çalkalanıyor. Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic ile İnsan Hakları Genel Müdürü Mirjana Pajkoviç'e ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki görüntülerinin sosyal medyada sızması, ülkede geniş yankı uyandırdı. Peki, Karadağ Cumhurbaşkanı danışmanı yasak aşk olayı nedir? Karadağ Cumhurbaşkanı Danışmanı Dejan Vuksic ile Mirjana Pajkoviç sevgili mi? Detaylar...

KARADAĞ CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI YASAK AŞK OLAYI NEDİR?

Balkan ülkesi Karadağ, devlet içinde üst düzey iki yetkilinin özel hayatına ait olduğu öne sürülen müstehcen görüntülerin internete sızmasıyla sarsılan bir skandalla gündeme geldi. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından, ülkede geniş yankı uyandıran bir siyasi kriz yaşandı ve iki isim görevlerinden istifa etti. Skandal, yalnızca görüntülerin yayılmasıyla sınırlı kalmayıp, şantaj iddiaları, karşılıklı suç duyuruları ve devlet yöneticilerinin rolü konularında kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Olay, toplumda özel hayat ve siyaset ilişkisini yeniden gündeme getirirken, Karadağ'da cinsel içerikli görüntülerin izinsiz yayılması gibi suçların da cezai yaptırımlarını tartışmaya açtı. Skandalın yargı süreci ve siyasi sonuçları ise halen netleşme aşamasında.

KARADAĞ CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI DEJAN VUKSIC İLE MIRJANA PAJKOVIÇ SEVGİLİ Mİ?

Dejan Vuksic ve Mirjana Pajkoviç arasındaki ilişkinin doğası, skandalın merkezindeki en çok merak edilen konu oldu. Yayılmış olan görüntülerde ikiliye ait olduğu öne sürülen sahnelerin yer almasından sonra her iki taraf da kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Yayınlanan görüntülerin içeriği, Pajkoviç ile evli olan Vuksic'in birlikte olduklarını ima eden sahneleri içeriyor.

Resmî makamlar tarafından, bu iki yetkilinin önceden bir dönem duygusal ilişki yaşadıklarına dair bilgi verildi. Ancak ilişkinin ne zaman başladığı veya ne kadar sürdüğü konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle "sevgili mi?" sorusunun yanıtı, yalnızca görüntüler ve tarafların açıklamalarıyla sınırlı olup, resmî kurumlarca doğrulanmış net bir zaman çizelgesi kamuoyuyla paylaşılmadı.

SKANDALIN PERDE ARKASI: NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Söz konusu skandalın temelinde, iki devlet yetkilisine ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki görüntülerinin sosyal medyada yayılması yer aldı. Bu görüntüler kısa sürede büyük bir kamuoyu tepkisine yol açtı ve Karadağ siyasetinde önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Görüntülerin paylaşılmasından sonra, her iki yetkili de görevlerinden istifa etti.

Pajkoviç, görüntülerin varlığından haberdar olmadığını belirtti ve bunların sızdırılmasının ardından yaşanan süreçte şantaj ve tehdit iddialarını kamuoyuna duyurdu.

Pajkoviç, Vuksic'in görüntülerle ilgili sessiz kalmasını sağlamak için söz konusu materyali baskı unsuru olarak kullandığını iddia etti.

Vuksic ise görüntülerin sızdırılmasıyla ilgili suçlamaları reddederek, içeriği ilk kez sosyal medyada yayıldığında gördüğünü belirtti ve Pajkoviç'i çeşitli suçlarla suçladı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI İSTİFA ZİNCİRİ

Skandalın ardından yaşanan istifalar, ülkede siyasi tansiyonun yükselmesine neden oldu:

Dejan Vuksic, Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı danışmanı ve eski Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü olarak görevinden ayrıldı.

Mirjana Pajkoviç ise Ocak 2026'da İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması'ndan sorumlu Genel Müdürlük görevinden istifa etti.

Her iki yetkilinin istifasında "kişisel nedenler" öne sürülse de, skandalın etkisi ve kamuoyu baskısı bu kararların arkasındaki ana faktörler olarak değerlendiriliyor.

ŞANTAJ İDDİASI: CUMHURBAŞKANI MÜDAHALE ETMEDİ

Mirjana Pajkoviç'in açıklamaları, olayın yalnızca bir görüntü sızması olmadığını, aynı zamanda şantaj ve güç suistimali iddialarını da içerdiğini gösterdi. Pajkoviç, yaptığı açıklamalarda:

Vuksic'in kendisine görüntülerle ilgili baskı yaptığını ve susması için tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Söz konusu görüntülerin varlığından haberdar olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in durumu bilmesine rağmen sürece müdahale etmediğini iddia etti.

Pajkoviç ayrıca, kadınlara tehdit ve baskı durumunda seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

KARŞILIKLI SUÇ DUYURUSU

Skandal, sadece istifa ve kamuoyu tartışmalarıyla sınırlı kalmadı; her iki taraf da birbirine karşı suç duyurusunda bulundu:

Pajkoviç, izinsiz yayınlanan görüntüler nedeniyle Vuksic hakkında suç duyurusunda bulundu.

Vuksic ise iddiaları reddederek Pajkoviç'i tehdit, cep telefonu hırsızlığı ve şantaj ile suçladı.