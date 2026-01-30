Karadağ, siyaset ve kamuoyunu sarsan bir krizle çalkalandı. Sosyal medyada yayılan özel görüntüler, ülke gündemini adeta altüst ederken, başrolde Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Dejan Vuksic ve İnsan Hakları Bakanlığı Genel Müdürü Mirjana Pajkovic vardı. Peki, Karadağ Cumhurbaşkanı Danışmanı Dejan Vuksic kimdir, evli mi? Dejan Vuksic kaç yaşında, nereli? Detaylar...

KARADAĞ CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI DEJAN VUKSIC KİMDİR?

Ocak 2026'da Karadağ kamuoyu, sosyal medyada yayılan özel görüntüler nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Ülke siyasetinde adeta deprem etkisi yaratan bu kriz, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Dejan Vuksic ile İnsan Hakları Bakanlığı Genel Müdürü Mirjana Pajkovic'i merkezine aldı. Olay sonrası her iki isim de görevlerinden istifa etti ve kamuoyunda yoğun tartışmalar başladı.

Peki, Dejan Vuksic kimdir? Vuksic'in hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi, bu krizle birlikte mercek altına alındı.

Dejan Vuksic, 2 Mayıs 1972 tarihinde Karadağ'ın sahil kenti Kotor'da dünyaya geldi. Hukuk eğitimi için Karadağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni seçti ve 1996 yılında mezun olarak hukuk alanındaki kariyerine resmen başladı. 1999 yılında baro sınavını başarıyla vererek profesyonel avukatlık yolunda ilk adımını attı.

DEJAN VUKSIC EVLİ Mİ?

Kamuoyunda merak edilen konulardan biri de Dejan Vuksic evli mi sorusuydu. Yapılan araştırmalara ve resmi kaynaklara göre Vuksic'in evli olduğu bilgisi kamuoyuna yansımış durumda. Özel hayatına ilişkin detaylar ise sınırlı tutuluyor.

DEJAN VUKSIC KAÇ YAŞINDA?

Dejan Vuksic kaç yaşında sorusunun yanıtı, doğum tarihi üzerinden kolayca hesaplanabilir. 2 Mayıs 1972 doğumlu olan Vuksic, Ocak 2026 itibarıyla 53 yaşında.

DEJAN VUKSIC NERELİ?

Dejan Vuksic nereli sorusuna yanıt oldukça net: Vuksic, Karadağ'ın Kotor şehrinde doğdu. Sahil kenti Kotor'un tarihi ve kültürel dokusu, Vuksic'in erken yaşamında etkili oldu ve eğitim ile kariyer tercihlerinde şekillendirici rol oynadı.

HUKUK VE SİYASİ KARİYERİNİN DETAYLARI

Dejan Vuksic, hukuk kariyerine Kotor Temel Mahkemesi'nde raportör olarak başladı (1998–1999). Ardından 1999–2001 yılları arasında Kotor'da hâkimlik yaptı. 2001 sonrası dönemde ise serbest avukat olarak çalıştı ve Vukšic Hukuk Bürosu'nu kurdu.

Kariyerinin ilerleyen yıllarında Karadağ Barosu yönetim kurulunda görev alarak hukuki alandaki etkisini artırdı. Ancak Vuksic'in dikkat çeken yönü, hukuk kariyerini siyasete taşıması oldu. 2020'de yerel seçimlerde "Kotor'un Geleceği İçin" adlı listenin başında yer alarak Kotor Belediye Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Bu görevde sadece iki ay kalmasının ardından, 17 Aralık 2020 tarihinde Karadağ Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (ANB) geçici direktörü olarak atandı. Bu görev, ülkenin güvenlik politikasını yönlendirmesi açısından kritik bir pozisyondu.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak görev alan Vuksic, 2026 başında özel görüntüler skandalıyla gündeme geldi.

GÜNDEM OLAYI: NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ocak 2026'da sosyal medyada yayılan videoda Dejan Vuksic ile Mirjana Pajkovic'in özel görüntülerinin yer aldığı öne sürüldü. Bu durum Karadağ'da büyük bir siyasi ve etik krize yol açtı.

Olay sonrası gelişmeler:

Dejan Vuksic görevinden istifa etti.

Mirjana Pajkovic, "kişisel nedenlerle" istifa ettiğini duyurdu.

Her iki taraf da birbirlerini suçladı: Pajkovic, görüntülerin kendisine şantaj amacıyla kullanıldığını iddia etti. Vuksic ise kişisel cihazının dış müdahaleyle ele geçirildiğini ve anayasa mahkemesi hâkim adaylığından vazgeçmediği takdirde kayıtların yayımlanacağı yönünde tehdit aldığını açıkladı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Skandalın ardından Karadağ savcılığı harekete geçti. Resmî açıklama yapılmasa da, görüntülerin kimler tarafından sızdırıldığına dair teknik inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayın siyasi boyutu ve hukuki süreci hâlen tartışılmaya devam ediyor.