Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlaşan Prof. Dr. Karaca Başaran’ın eğitim hayatı, mesleki deneyimleri ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalar merak ediliyor. 1979 yılında doğan Başaran, tıp eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında uzmanlaştı. Kariyeri boyunca Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsviçre, Tayvan ve Brezilya gibi farklı ülkelerde önemli cerrahların yanında eğitim ve çalışma fırsatı buldu. Peki, Karaca Başaran kimdir, kaç yaşında, nereli? Karaca Başaran evli mi, çocuğu var mı? Detaylar...

KARACA BAŞARAN KİMDİR?

Prof. Dr. Karaca Başaran, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıdır. 1979 yılında doğan Başaran, orta ve lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamladı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin İngilizce bölümünden doktor unvanını aldı.

Tıp eğitiminin ardından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlığını İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa bölümünde tamamladı. Mecburi hizmetinin ardından akademik kariyerine devam eden Başaran, 2017 yılında doçent, 2023 yılında ise profesör unvanını aldı.

Mesleki çalışmalarını özellikle estetik cerrahi, yüz estetiği, meme rekonstrüksiyonu, vücut şekillendirme ve mikrocerrahi gibi alanlarda geliştirdi. Kariyeri boyunca farklı ülkelerde alanında tanınan cerrahların yanında eğitim aldı ve çeşitli cerrahi teknikler üzerine deneyim kazandı.

Prof. Dr. Karaca Başaran, şu anda Levent’te bulunan kendi özel kliniğinde hastalarını görmektedir. Kendisi hakkında paylaşılan biyografik bilgilerde hobileri arasında davul çalmak, basketbol oynamak ve motosiklet kullanmak da yer almaktadır.

ULUSLARARASI MESLEKİ DENEYİMİ

Başaran, Amerika Birleşik Devletleri’nde aktif olarak çalışabilmek için gerekli ECFMG belgesini yazılı ve sözlü sınavları geçerek 2003 yılında aldı. Cerrahi rotasyonunu Massachusetts General Hospital ve Harvard Medical School’da, dahiliye rotasyonunu ise Imperial College ve Royal Brompton Hospital’da gerçekleştirdi.

Üst uzmanlık eğitimini ABD’nin önemli merkezlerinden Temple Health, Fox Chase Cancer Center ve Philadelphia’da tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde hasta görme, muayene etme ve ameliyat etme yetkisine sahip olan Başaran, farklı kliniklerde çok sayıda ameliyat gerçekleştirdi.

Estetik cerrahi alanındaki çalışmalarını farklı ülkelerde sürdürerek çeşitli cerrahi teknikler konusunda deneyim kazandı. Meme estetiği ve rekonstrüksiyonu, rinoplasti, endoskopik yüz estetiği, vücut şekillendirme ve migren cerrahisi gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirdi.

Meme estetiği ve rekonstrüksiyonu alanında Dr. Hilton Becker’in yanında, rinoplasti konusunda Dr. Nazım Çerkes’le çalıştı. Endoskopik yüz estetiği alanındaki eğitimini Oscar Ramirez’den aldı. Zayıflama sonrası vücut düzeltme estetiği konusunda ise Dr. Joe Hunstad, Dr. Ozan Sozer ve Dr. Constantino Mendieta’nın yanında bulundu.

Vücut ve popo estetiği konusunda Brezilya’da Dr. Raul Gonzalez ile ameliyatlara girerek deneyimini artırdı. Migren cerrahisi alanında ise bu teknikleri geliştiren ve dünyaya öğreten Dr. Bahman Guyuron’dan eğitim aldı.

Türkiye’ye dönmeden önce göz çevresi ve yüz estetiği alanında Dr. Daniel Baker’ın yanında çalışarak minimal yaklaşımlı cerrahi işlemler konusunda bilgisini geliştirdi. Endoskopik yüz estetiği alanında Asya’daki önemli otoritelerden Dr. Wu’nun yanında da kısa süreli çalışma gerçekleştirdi.

Yüz estetiğinde özel ilgi alanlarından biri olan derin plan yüz germe konusunda Kentucky, Louisville’de Dr. O’Daniel, Brezilya’da Dr. Auersvald ve New York’ta Dr. Jacono’nun yanında bulundu. Temel mikrocerrahi eğitimini ise 2007 yılında İsviçre Zürih Üniversitesi Nöroşirurji bölümünde aldı.

KARACA BAŞARAN KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Karaca Başaran’ın 1979 yılında doğduğu bilgisi paylaşılmaktadır. Buna göre 2026 yılı itibarıyla doğum gününün gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlı olarak 46 veya 47 yaşındadır.

KARACA BAŞARAN NERELİ?

Prof. Dr. Karaca Başaran’ın 1979 yılında doğduğu bilgisi bulunuyor. Ancak paylaşılan biyografik bilgilerde doğum yeri veya memleketine ilişkin net bir bilgi yer almıyor.

KARACA BAŞARAN EVLİ Mİ ÇOCUĞU VAR MI?

Prof. Dr. Karaca Başaran’ın özel hayatına ilişkin kamuya açık bilgiler sınırlıdır. Paylaşılan resmi biyografik bilgilerde evlilik durumuna veya çocuk sahibi olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu nedenle Karaca Başaran’ın evli olup olmadığı veya çocuğunun bulunup bulunmadığı konusunda doğrulanmamış herhangi bir bilgiye yer vermek doğru değildir.

KARACA BAŞARAN'IN MESLEKİ KARİYERİ

Prof. Dr. Karaca Başaran’ın kariyerinde Türkiye’deki uzmanlık ve akademik çalışmalarının yanı sıra farklı ülkelerde gerçekleştirdiği eğitim ve çalışmalar dikkat çekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerekli sınavları tamamlayarak ECFMG belgesini alması, burada hasta görme ve cerrahi uygulama yetkisi kazanması mesleki kariyerinin önemli aşamalarından biri olarak aktarılmaktadır.

2017 yılında doçent, 2023 yılında profesör olan Başaran, akademik kariyerinin yanı sıra plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde Levent’teki kendi özel kliniğinde hastalarını görmektedir.

Başaran’ın biyografisinde yer alan bilgiler, mesleki kariyerinin farklı ülkelerde aldığı eğitimler ve çeşitli cerrahi alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalar üzerinden şekillendiğini göstermektedir.

Kaynak: Prof. Dr. Karaca Başaran’ın resmi biyografisinde yer alan kamuya açık bilgiler ve kullanıcı tarafından sağlanan görsel.