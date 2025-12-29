Karabük okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Karabük'te okul yok mu (KAR TATİLİ – KARABÜK VALİLİĞİ)?

Yurt genelinde pek çok bölgede etkili olan kar yağışı, günlük yaşamla birlikte eğitim-öğretim süreçlerini de olumsuz etkiliyor. 28 Aralık'ta başlayan ve aralıksız süren yağışlar nedeniyle bazı illerde valilikler, 30 Aralık Salı günü için eğitime ara verildiğini açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Karabük'teki öğrenciler ve aileleri, "Karabük'te okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını Karabük Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalarda arıyor.

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle salı günü okullar tatil edildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, il genelindeki her tür ve derecedeki okulun bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Yavuz, yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 30 Aralık Salı günü,Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.