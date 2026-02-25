Karabük okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Karabük'te okul yok mu (Karabük VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

26 Şubat Perşembe günü Karabük'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Karabük Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyorlar.

KARABÜK HAVA DURUMU

Karabük'te Soğuk Hava Dalgası: Kar Yağışı ve Buzlanma Bekleniyor

Karabük genelinde perşembe gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve merkezde buzlanma riski bulunuyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Yağışı ve Soğuk Hava

Perşembe günü Karabük'te gökyüzü çok bulutlu olacak. Yağışların sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlaması, öğleden sonra ise tamamen kar yağışına dönmesi bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 3°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -2°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün içinde %50 seviyelerinde. Kuzeyden esecek rüzgarın hızı saatte 15 km'ye kadar çıkarak soğuğu daha keskin hissettirecek.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Ayaz

Cuma günü yağışlar etkisini azaltırken yerini parçalı bulutlu ve dondurucu bir havaya bırakıyor. Özellikle gece saatlerinde Karabük adeta buz kesecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 2°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -5°C

• Detay: Yağış ihtimali %10'a gerilese de, dondurucu rüzgar ve yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklıklar çok düşük olacak. Şehir genelinde kuvvetli don olayı bekleniyor.

Vatandaşlara Önemli Uyarı: Özellikle Safranbolu ve çevresindeki yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Gece saatlerinde beklenen -5°C derece soğuk nedeniyle yollarda oluşacak gizli buzlanmaya karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekmektedir.

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.