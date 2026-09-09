Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile kamuoyunda “Kara Haydar” veya “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan arasındaki ilişki, çiftin evlilik süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle yeniden gündeme geldi. Özellikle Van’da gerçekleştirilen düğün, düğünde takıldığı öne sürülen yüksek miktardaki altınlar ve Mehmet Fatih Tançalan hakkında başlatılan soruşturma, çift hakkında yapılan aramaların artmasına neden oldu. Peki, Kara Haydar Çağla Öz nasıl tanıştı? Haydar kara Çağla Öz olayı nedir? Detaylar...

KARA HAYDAR ÇAĞLA ÖZ NASIL TANIŞTI?

Kara Haydar ile Çağla Öz’ün nasıl tanıştığına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler ise sınırlı. Verilen bilgilere göre çiftin ilişkisinin geçmişi daha önceye dayanıyor ve ikilinin yaklaşık 5 yıl önce evlendiği, ancak düğün merasiminin daha sonra gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Bu detayın dışında tanışma sürecinin nerede ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin doğrulanmış, ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

Çift, Mayıs 2026'da İstanbul’da düzenlenen nişan töreniyle de gündeme gelmişti. Törende gerçekleştirilen takı merasimi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Eylül 2026’da ise Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan’ın Van’da gerçekleştirilen düğünü sosyal medyada dikkat çekti. Düğünde takıldığı öne sürülen altınların yüksek değeri kamuoyunda tartışılırken, gelişmelerin ardından Tançalan hakkında yürütülen soruşturma da gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

HAYDAR KARA ÇAĞLA ÖZ OLAYI NEDİR?

Haydar Kara ile Çağla Öz hakkında son dönemde gündeme gelen gelişmelerin merkezinde, çiftin evliliği, Van’da gerçekleştirilen düğün ve Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturma bulunuyor.

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Tançalan’ın gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildiği ve daha sonra “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandığı haberleştirildi.

Gündeme gelen bir diğer konu ise çiftin Van’daki düğününde takıldığı öne sürülen altınlar oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yüksek miktarda altın bulunduğu iddia edilirken, söz konusu altınların yaklaşık 45 milyon lira değerinde olduğu yönündeki bilgiler de haberlerde yer aldı. Bu altınlara ilişkin MASAK incelemesinin gündeme geldiği bildirildi.

Öte yandan Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan’ın ilişkisinin geçmişine ilişkin de bazı iddialar kamuoyuna yansıdı. Bu iddialarda Tançalan’ın, Çağla Öz’ü 16 yaşındayken rahatsız etmeye başladığı, Öz’ün ailesinin bu nedenle şikâyette bulunduğu ve ilerleyen süreçte ikilinin yeniden bir araya geldiği öne sürüldü.

Ayrıca Çağla Öz’ün 16 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönünde de bir iddia gündeme getirildi. Bu iddialara ilişkin verilen bilgilerde Tançalan’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği öne sürülüyor. Ancak söz konusu anlatımların iddia niteliğinde olduğu, kesinleşmiş yargı kararı veya resmi makam açıklamasıyla doğrulanmayan hususların kesin gerçek gibi değerlendirilmemesi gerektiği önem taşıyor.

Dolayısıyla “Haydar Kara Çağla Öz olayı nedir?” sorusunun yanıtında, doğrulanmış gelişmeler ile kamuoyuna yansıyan iddiaların birbirinden ayrılması gerekiyor. Çiftin evlilik süreci ve düğünü doğrultusunda gündeme gelen soruşturma ile geçmiş ilişkilerine yönelik iddialar aynı başlık altında değerlendirilmemeli; iddialar hukuki süreç tamamlanmadan kesinleşmiş bilgi olarak aktarılmamalıdır.