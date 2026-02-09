Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 9 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

9 Şubat Pazartesi gününe ilişkin paylaşılan hava durumu tahminleri, kış şartlarının etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Gün boyunca beklenen sıcaklık dalgalanmaları, yağış ihtimali ve rüzgârın yönü ile hızındaki değişimler; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi büyükşehirlerde yaşayanlar için belirleyici oluyor. İl il güncel hava durumu değerlendirmeleri ve ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Genel tahminlere göre kent merkezinde kar yağışı ihtimali düşük görülürken, yüksek ve kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar ihtimali gündeme gelebilir.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. Kent genelinde hava koşullarının ılıman seyretmesi nedeniyle yağışlar, varsa bile yağmur şeklinde görülüyor. Kar ihtimali oldukça düşük.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da hava sıcaklıkları daha düşük seyrettiği için kar ihtimali diğer illere göre daha yüksek. Özellikle gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar veya karla karışık yağmur görülebilir. Merkezde ise kar yağışı ihtimali sınırlı.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya merkez ve sahil kesimlerinde kar yağışı beklenmiyor. Ancak kentin yüksek rakımlı ilçelerinde ve Toroslar çevresinde yer yer kar yağışı görülebilir. Sahil hattında yağışların yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar yağışı ihtimali düşük olmakla birlikte, soğuk hava dalgasının etkisini artırması hâlinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. İl merkezinde ise kar beklenmiyor.