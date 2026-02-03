Haberler

Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 3 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 3 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?
Güncelleme:
3 Şubat Salı günü için açıklanan güncel hava durumu, vatandaşların günlük planlarını şekillendirmede öne çıkıyor. Gün boyu beklenen sıcaklık dalgalanmaları, olası yağışlar ve rüzgârın yön ile hızındaki değişimler, özellikle dışarı çıkacaklar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Meteoroloji uzmanları, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? 3 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

3 Şubat Salı günü için meteorolojik tahminler, kış şartlarının etkisini sürdürmesiyle birlikte vatandaşların ilgisini çekiyor. Gün boyunca beklenen sıcaklık değişimleri, olası yağışlar ve rüzgârın yön ile hızındaki farklılıklar, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi büyükşehirlerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. İl bazında güncel hava durumu bilgileri haberin detaylarında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul genelinde kar yağışı beklenmiyor; gökyüzü parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı öngörülmüyor. Gün boyu bulutlu bir hava etkili olacak, yer yer sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 3 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da hafif karla karışık yağmur ihtimali var, özellikle yüksek kesimlerde kısa süreli kar yağışı görülebilir.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar beklenmiyor. Hava genellikle parçalı bulutlu ve ılıman olacak, yağış ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olabilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar ihtimali düşük; gün genelinde bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek.

