Haberler

Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 20 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 20 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

20 Şubat Cuma itibarıyla yurt genelinde hava koşulları, vatandaşların günlük planlarını belirlemede öncelikli konular arasında yer alıyor. Sıcaklıktaki değişimler, olası yağışlar ve rüzgârın yönü ile hızı, dışarıda yapılacak etkinlikleri etkileyebilir. Meteoroloji uzmanları, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Peki, kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 20 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

20 Şubat Cuma günü yurt genelinde hava durumu, günlük yaşam ve planlamalar üzerinde etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi, bazı bölgelerde yağış olasılığı ve rüzgârın yön ile hızındaki değişimler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Yalova ve diğer illerde dışarıdaki aktiviteleri etkileyebilir. Günün detaylı hava tahminleri ve şehir şehir durum haberin devamında…

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

20 Şubat Cuma günü İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Hava genel olarak yağışlı, ancak yağışlar çoğunlukla yağmur şeklinde olacak.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 20 Şubat Cuma kar yağışı öngörülmüyor. Yağışlar hafif ve genellikle yağmur şeklinde gerçekleşecek.

Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 20 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 20 Şubat Cuma, özellikle yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görülebilir. Düşük kesimlerde ise yağışlar genellikle karla karışık yağmur veya yağmur şeklinde olacak.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 20 Şubat Cuma kar beklenmiyor. Bölgede olası yağışlar çoğunlukla sağanak yağmur şeklinde olacak.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 20 Şubat Cuma kar olasılığı düşük. Hava genel olarak yağışlı, kısa süreli yağmur görülebilir.

Sahra Arslan
Haberler.com
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Okulda alarm! Ambulanslar peş peşe sıralandı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı