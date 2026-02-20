Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 20 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

20 Şubat Cuma günü yurt genelinde hava durumu, günlük yaşam ve planlamalar üzerinde etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi, bazı bölgelerde yağış olasılığı ve rüzgârın yön ile hızındaki değişimler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Yalova ve diğer illerde dışarıdaki aktiviteleri etkileyebilir. Günün detaylı hava tahminleri ve şehir şehir durum haberin devamında…

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

20 Şubat Cuma günü İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Hava genel olarak yağışlı, ancak yağışlar çoğunlukla yağmur şeklinde olacak.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 20 Şubat Cuma kar yağışı öngörülmüyor. Yağışlar hafif ve genellikle yağmur şeklinde gerçekleşecek.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 20 Şubat Cuma, özellikle yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görülebilir. Düşük kesimlerde ise yağışlar genellikle karla karışık yağmur veya yağmur şeklinde olacak.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 20 Şubat Cuma kar beklenmiyor. Bölgede olası yağışlar çoğunlukla sağanak yağmur şeklinde olacak.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 20 Şubat Cuma kar olasılığı düşük. Hava genel olarak yağışlı, kısa süreli yağmur görülebilir.