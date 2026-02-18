Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 18 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

18 Şubat Çarşamba günü Türkiye genelinde etkili olması beklenen hava koşulları, günlük planlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklık değerleri, bazı bölgelerde görülebilecek yağış geçişleri ve rüzgârın yönü ile hızındaki değişimler; başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova olmak üzere birçok kentte yaşamı etkileyebilir. İl bazlı güncel hava durumu verileri ve detaylı tahminler haberin devamında…

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da şehir merkezinde kar yağışı beklenmiyor. Ancak yüksek kesimlerde ve gece saatlerinde sıcaklığın düşmesi halinde kısa süreli karla karışık yağmur ihtimali bulunabiliyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. Kent genelinde hava sıcaklıkları kar için yeterince düşük seviyelerde seyretmiyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve uygun sıcaklık koşullarında kar veya karla karışık yağmur ihtimali bulunabiliyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya şehir merkezinde kar beklenmiyor. Ancak Toroslar ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görülebilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da merkezde kar ihtimali zayıf. Yüksek kesimlerde hava sıcaklığına bağlı olarak karla karışık yağmur görülebilir.