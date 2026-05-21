Haberler

Polis, öğretmen, doktor! Hesaplar değişti, işte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

Polis, öğretmen, doktor! Hesaplar değişti, işte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK’in açıkladığı 4 aylık enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 10,51 zam hakkı elde etti. Temmuz ayında oluşacak toplam zammın yüzde 12,86 seviyesine ulaşabileceği belirtilirken, polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşlarına ilişkin yeni hesaplamalar da ortaya çıktı.

  • Nisan 2025 enflasyonu yüzde 4,18, yıllık enflasyon yüzde 32,37 oldu.
  • Memur ve memur emeklileri için 4 aylık zam oranı yüzde 10,51 olarak hesaplandı.
  • En düşük memur maaşının 69.843 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının 31.341 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon verilerinin ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranlarına ilişkin hesaplamalar yeniden şekillendi. Açıklanan 4 aylık enflasyon verileri sonrası memurların şimdiden yüzde 10,51 oranında zammı hak ettiği belirtildi.

NİSAN ENFLASYONU YÜZDE 4,18 OLDU

TÜİK verilerine göre:

  • Ocak enflasyonu yüzde 4,84
  • Şubat enflasyonu yüzde 2,96
  • Mart enflasyonu yüzde 1,94
  • Nisan enflasyonu ise yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon yüzde 32,37’ye yükselirken, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Açıklanan veriler doğrultusunda:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı yüzde 14,64
  • Memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı ise yüzde 10,51 olarak hesaplandı.

Memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz’da netleşecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 69 BİN TL’Yİ AŞABİLİR

Hesaplamalara göre:

  • 6 aylık enflasyon farkı yüzde 5,48
  • Toplu sözleşme zammı yüzde 7
  • Toplam kümülatif zam oranı ise yüzde 12,86 olabilir.

Bu durumda halen 61 bin 890 TL olan en düşük memur maaşı yaklaşık 69 bin 843 TL’ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşının ise 31 bin 341 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yapılan hesaplamalara göre bazı meslek gruplarında oluşabilecek yeni maaşlar şöyle:

  • Polis memuru: 81.617 TL’den 90.196 TL’ye
  • Öğretmen: 73.368 TL’den 81.079 TL’ye
  • Uzman öğretmen: 81.219 TL’den 89.756 TL’ye
  • Hemşire: 74.770 TL’den 82.628 TL’ye
  • Mühendis: 96.211 TL’den 106.324 TL’ye
  • Profesör: 135.089 TL’den 149.289 TL’ye
  • Uzman doktor: 150.426 TL’den 166.234 TL’ye
  • Başkomiser: 89.214 TL’den 98.592 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

“FAİZ VE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK”

Ekonomistler, temmuz ayında oluşacak kesin zam oranında mayıs ve haziran enflasyon verilerinin belirleyici olacağını ifade ediyor. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak.

Kaynak: Haberler.com
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Nükleer krizi alevlendirecek karar
Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi

İktidar olursa asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok

Bakan Çiftçi'den magazin dünyasını sarsan operasyona ilişkin ilk yorum
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Mbappe'den Ester'e servet değerinde hediye

Boynundaki kolyenin değeri olay oldu!
Kamu işçilerine müjde! İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

Kamu çalışanlarına müjde! Bayramdan önce hesaplara yatacak
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Evlilik dışı cinsel ilişkiye giren kadın 100 kırbaç darbesinin ardından bayıldı

Evlilik dışı cinsel ilişkiye 100 kırbaç