Polis, öğretmen, doktor! Hesaplar değişti, işte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon verilerinin ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranlarına ilişkin hesaplamalar yeniden şekillendi. Açıklanan 4 aylık enflasyon verileri sonrası memurların şimdiden yüzde 10,51 oranında zammı hak ettiği belirtildi.

NİSAN ENFLASYONU YÜZDE 4,18 OLDU

TÜİK verilerine göre:

Ocak enflasyonu yüzde 4,84

Şubat enflasyonu yüzde 2,96

Mart enflasyonu yüzde 1,94

Nisan enflasyonu ise yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon yüzde 32,37’ye yükselirken, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Açıklanan veriler doğrultusunda:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı yüzde 14,64

Memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı ise yüzde 10,51 olarak hesaplandı.

Memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz’da netleşecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 69 BİN TL’Yİ AŞABİLİR

Hesaplamalara göre:

6 aylık enflasyon farkı yüzde 5,48

Toplu sözleşme zammı yüzde 7

Toplam kümülatif zam oranı ise yüzde 12,86 olabilir.

Bu durumda halen 61 bin 890 TL olan en düşük memur maaşı yaklaşık 69 bin 843 TL’ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşının ise 31 bin 341 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yapılan hesaplamalara göre bazı meslek gruplarında oluşabilecek yeni maaşlar şöyle:

Polis memuru: 81.617 TL’den 90.196 TL’ye

Öğretmen: 73.368 TL’den 81.079 TL’ye

Uzman öğretmen: 81.219 TL’den 89.756 TL’ye

Hemşire: 74.770 TL’den 82.628 TL’ye

Mühendis: 96.211 TL’den 106.324 TL’ye

Profesör: 135.089 TL’den 149.289 TL’ye

Uzman doktor: 150.426 TL’den 166.234 TL’ye

Başkomiser: 89.214 TL’den 98.592 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

“FAİZ VE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK”

Ekonomistler, temmuz ayında oluşacak kesin zam oranında mayıs ve haziran enflasyon verilerinin belirleyici olacağını ifade ediyor. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak.

Kaynak: Haberler.com