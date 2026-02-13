Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 13 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

13 Şubat Cuma günü Türkiye genelinde etkili olması beklenen hava koşulları, günlük programlarını planlayanlar için önem taşıyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, bazı bölgelerde görülebilecek yağış geçişleri ve rüzgârın zaman zaman yön değiştirip kuvvetlenmesi şehir yaşamını etkileyebilir. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova olmak üzere birçok ilde hava durumuna ilişkin ayrıntılı tahminler ve bölgesel değerlendirmeler haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyor. Şehir genelinde kar yağışı beklenmezken, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesi durumunda kısa süreli karla karışık yağmur ihtimali oluşabilir. Merkez ilçelerde ise yağmur daha olası görünüyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kıyı kesimlerde kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıkları genellikle kar oluşumu için yeterince düşük değil. Ancak iç ve yüksek bölgelerde ani sıcaklık düşüşleri yaşanırsa kısa süreli karla karışık yağmur görülebilir.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da soğuk hava etkisini hissettirebilir. Özellikle yüksek kesimlerde ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ya da hafif kar geçişleri ihtimali bulunuyor. Gün içindeki sıcaklık değerleri yağışın türünü belirleyecek en önemli etken olarak öne çıkıyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da şehir merkezinde kar yağışı beklenmiyor. Ilıman Akdeniz iklimi nedeniyle yağışların genellikle yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor. Ancak Toroslar'ın yüksek kesimlerinde kar ihtimali bulunabilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da hava sıcaklıkları sınır değerlerde seyredebilir. Kıyı kesimlerde yağmur daha olasıyken, yüksek bölgelerde kısa süreli karla karışık yağmur ya da hafif kar geçişleri ihtimali değerlendiriliyor. Güncel sıcaklık değişimleri yakından takip edilmeli.

Not: Hava koşullarının yerel ve anlık değişebileceği unutulmamalı, güncel tahmin ve uyarılar takip edilmelidir.