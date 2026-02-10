Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 10 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

10 Şubat Salı gününe ait hava durumu tahminleri, kış koşullarının etkisini sürdürmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içinde beklenen sıcaklık değişimleri, yağış olasılığı ve rüzgârın yönü ile hızındaki farklılıklar; başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova olmak üzere büyükşehirlerde yaşayanlar için önem taşıyor. İl il güncel hava durumu değerlendirmeleri ve detaylar haberin devamında bulunuyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da hava sıcaklıklarının genel olarak yağmur sınırında seyretmesi bekleniyor. Merkez ve kıyı kesimlerde kar ihtimali düşük görülürken, yüksek ve kuzey bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ihtimali gündeme gelebilir.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. Ilıman hava koşullarının etkili olması nedeniyle yağış görülse bile bunun yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar ihtimali diğer illere kıyasla daha yüksek değerlendiriliyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer kar veya karla karışık yağmur görülebilir.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya merkezde kar yağışı beklenmiyor. Ancak iç ve yüksek kesimlerde, özellikle Toroslar çevresinde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Kıyı kesimlerde yağışların yağmur şeklinde olması bekleniyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da genel olarak yağmur ve karla karışık yağmur ihtimali öne çıkıyor. Rakımı yüksek bölgelerde kısa süreli kar yağışı ihtimali bulunsa da merkezde kar beklentisi düşük seviyede.

Not: Hava koşullarının yerel ve anlık değişebileceği unutulmamalı, güncel tahmin ve uyarılar takip edilmelidir.