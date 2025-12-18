Haberler

Kar ne zaman yağacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Kar ne zaman yağacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?
Güncelleme:
18 Aralık Perşembe günü hava durumuna dair merak artarken, özellikle kar yağışı ihtimali vatandaşların radarında. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova'da gökyüzünün nasıl şekilleneceği, karın ne zaman ve hangi bölgelerde etkili olabileceği merak konusu oldu. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

18 Aralık Perşembe itibarıyla kar yağışı ihtimali, özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova'da yaşayan vatandaşların gündeminde. Gökyüzündeki değişimler ve hava tahminleri merakla takip edilirken, karın hangi saatlerde başlayacağı, ne kadar süreceği ve şehirleri ne ölçüde etkileyeceği soruları sosyal medyada sıkça sorgulanıyor. Konuyla ilgili tüm detaylar ve olası senaryolar haberin devamında yer alıyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji raporlarına göre özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ve iç kesimlerde kar yağışı kısa süre içinde başlayabilir. Önümüzdeki 24–48 saatlik dönemde yer yer hafif ve orta şiddette kar görülebilir.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 18 Aralık Perşembe günü kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar ihtimali bulunmuyor. Şehir genelinde havanın genellikle açık veya az bulutlu olması bekleniyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 18 Aralık'ta yüksek ihtimalle karla karışık yağmur görülebilir, özellikle sabah ve gece saatlerinde kar örtüsü oluşma riski bulunuyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar gündüz ılıman, gece serin seyredecek; yağış daha çok yağmur şeklinde olabilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 18 Aralık Perşembe günü kar olasılığı düşük. Hava parçalı bulutlu olacak ve yağış ihtimali daha çok yağmur şeklinde.

