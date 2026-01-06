Kar ne zaman yağacak? 6 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

6 Ocak Salı günü için paylaşılan hava durumu tahminleri, soğuk ve kış koşullarının etkisini artırabileceği ihtimaliyle vatandaşların ilgisini çekti. Bazı bölgelerde kar ve yağış olasılığı, sıcaklık değerlerinin seyrine ve rüzgârın hissedilen etkisine dair beklentiler öne çıkarken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'daki hava koşulları merakla takip ediliyor. İl il güncel tahminler ve dikkat çeken detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 6 Ocak Salı günü kar yağışı beklenmiyor. Hava genellikle parçalı bulutlu seyredecek, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgârın etkisiyle zaman zaman hissedilen soğukluk artabilir.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 6 Ocak Salı günü kar olasılığı oldukça düşük. Kent genelinde hava genellikle açık veya az bulutlu olacak, yağış ihtimali minimal seviyede. Sıcaklıklar gün boyunca ılımlı seyredecek.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 6 Ocak Salı günü hafif karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir, kent merkezinde ise genellikle soğuk ve bulutlu bir hava etkili olacak.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 6 Ocak Salı günü kar yağışı beklenmiyor. Hava açık veya az bulutlu olacak, sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Yağış yerine hafif rüzgâr ve nem dikkat çekebilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 6 Ocak Salı günü kar ihtimali bulunmuyor. Gün genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklıklar soğuk ama donma seviyesinin üzerinde olacak. Rüzgârın etkisiyle hissedilen soğuk artabilir.