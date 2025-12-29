Kar ne zaman yağacak? 29 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

29 Aralık Pazartesi günü için açıklanan hava durumu raporları, kar yağışı olasılığının artmasıyla birlikte vatandaşların ilgisini yeniden bu başlığa yöneltti. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova gibi büyük şehirlerde yaşayanlar başta olmak üzere birçok kentte; sıcaklık değerlerinin gün içinde nasıl değişeceği, rüzgârın kuvveti ve kar yağışının hangi bölgelerde etkili olacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

29 Aralık Pazartesi günü İstanbul için yapılan değerlendirmelerde, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar ihtimali gündeme geliyor. Kent genelinde ise yağışın ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görülmesi beklenirken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle gece saatlerinde kısa süreli kar geçişleri ihtimal dâhilinde değerlendiriliyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı ihtimali düşük görünüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yağışların kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Kar ihtimali daha çok yüksek rakımlı iç kesimler için sınırlı düzeyde değerlendiriliyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 29 Aralık günü kar yağışı ihtimali diğer büyükşehirlere kıyasla daha yüksek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği öngörülüyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riskine karşı da dikkatli olunması öneriliyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kent merkezinde kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ılıman seyretmesi nedeniyle yağışların yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor. Ancak Toroslar ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova için yapılan tahminlerde, yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte sıcaklıkların düşmesi durumunda yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar geçişleri ihtimali göz ardı edilmiyor.