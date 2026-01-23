Kar ne zaman yağacak? 23 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

23 Ocak Cuma günü için beklenen hava koşulları, kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Hava sıcaklıklarında yaşanabilecek dalgalanmalar, yağış ihtimali ve rüzgârın gün içindeki seyri öne çıkarken; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere birçok ilde gün boyunca nasıl bir hava yaşanacağı merak ediliyor. İl il güncel hava durumu tahminleri ve ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da kış aylarında kar ihtimali her zaman yakından takip ediliyor. Kent genelinde hava sıcaklıklarının düşüş eğilimine girmesiyle birlikte yüksek kesimler başta olmak üzere kar beklentisi gündeme geliyor. Kar yağışının görülüp görülmeyeceği; sıcaklık değerleri, rüzgâr yönü ve yağışın türüne göre netlik kazanırken, uzmanlar özellikle gece ve sabah saatlerine dikkat çekiyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı nadir görülen bir durum olsa da, soğuk hava dalgalarının etkili olduğu dönemlerde çevre ilçelerde kar ihtimali zaman zaman gündeme geliyor. Merkezde daha çok yağmur beklenirken, sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi hâlinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar geçişleri olasılık dahilinde değerlendiriliyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara, kış aylarında kar yağışına en yatkın şehirler arasında yer alıyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına yaklaşmasıyla birlikte kar ihtimali güç kazanıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkisini artıran soğuk hava, kent genelinde kar yağışı beklentisini öne çıkarırken, ulaşım ve günlük yaşam açısından gelişmeler yakından izleniyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı şehir merkezinde ender görülse de, iç ve yüksek kesimlerde kış aylarında zaman zaman kar etkili olabiliyor. Sahil kesimlerinde yağmur ön planda olurken, Toroslar ve çevresinde kar ihtimali daha yüksek değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler bu ihtimali artıran unsurlar arasında yer alıyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar ihtimali, Marmara genelindeki hava hareketlerine bağlı olarak şekilleniyor. Soğuk ve yağışlı sistemlerin etkili olduğu dönemlerde kar beklentisi gündeme gelirken, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur veya kısa süreli kar geçişleri dikkat çekiyor.