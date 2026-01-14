Kar ne zaman yağacak? 14 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

14 Ocak Çarşamba gününe dair hava durumu tahminleri, kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların odağında yer alıyor. Kar ve yağmur ihtimali, sıcaklıklardaki dalgalanma ile rüzgârın hissedilen etkisi bazı bölgelerde öne çıkarken; başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova olmak üzere birçok şehirde gün boyunca beklenen hava koşulları merak ediliyor. İl il tahminler ve güncel detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da hava soğuk seyrini sürdürürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur veya kısa süreli kar ihtimali gündeme gelebilir. Merkez ilçelerde ise kar yerine yağmur ihtimali daha güçlü görünüyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar beklentisi bulunmuyor. Hava parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu olabilir. Kar yağışı için sıcaklıkların yeterince düşmesi beklenmiyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da kar ihtimali diğer büyük şehirlere kıyasla daha yüksek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışı veya karla karışık yağmur görülebilir.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya merkezde kar beklenmiyor. Yağmur etkili olabilir. Ancak Toroslar ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görülebilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da genel beklenti yağmur yönünde. Yüksek kesimlerde kısa süreli karla karışık yağmur ihtimali olsa da, şehir merkezinde kar beklenmiyor.

Not: Hava koşulları gün içinde ani değişiklikler gösterebilir. Özellikle kar ihtimali bulunan bölgelerde güncel meteoroloji uyarılarının takip edilmesi önerilir.