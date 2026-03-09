Kanye West konseri BİLET SATIN AL: Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar, biletler satışa çıktı mı?

Dünya müzik endüstrisinin en etkili isimlerinden biri olan Kanye West, sahne adıyla Ye, 2026 yılında Türkiye'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir uluslararası konser takvimlerinde Türkiye'nin de yer almasını bekleyen hayranlar için yapılan resmi duyuru büyük bir heyecan yarattı. Peki, Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar? Kanye West Türkiye konseri biletleri ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde.

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kanye West Türkiye konseri için belirlenen bilet fiyatları, stadyumun farklı kategorilerine göre değişiklik gösteriyor. Organizasyon kapsamında hem sahneye yakın VIP alanlar hem de daha geniş kitlelere hitap eden tribün seçenekleri sunuluyor. Bu geniş fiyat aralığı, farklı bütçelere sahip müzikseverlerin etkinliğe katılabilmesini hedefliyor.

Organizatörler tarafından açıklanan kategori ve fiyatlar şu şekilde:

Diamond: 35.000 TL

Golden: 18.000 TL

Silver: 12.600 TL

Batı Orta: 18.000 TL

Batı Alt: 18.000 TL

Doğu Alt: 18.000 TL

Güney: 7.200 TL

Kuzey: 7.200 TL

Batı Alt Premium: 23.400 TL

Batı Orta Premium: 25.300 TL

Doğu Alt Premium: 21.500 TL

Doğu Üst: 7.200 TL

Batı Üst: 5.400 TL

Fiyatlandırma incelendiğinde, sahneye en yakın ve özel alan olarak konumlandırılan Diamond kategorisinin en yüksek fiyatlı bilet olduğu görülüyor. Tribün kategorilerinde ise daha ulaşılabilir fiyat seçenekleri sunulması, konserin geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını hedefliyor.

Konser organizasyonuna olan yüksek ilgi nedeniyle biletlerin özellikle ilk satış döneminde hızlı şekilde tükenebileceği ifade ediliyor. Bu durum, etkinliğin Türkiye'de düzenlenecek en büyük uluslararası konserlerden biri olabileceği yönündeki beklentileri de güçlendiriyor.

KANYE WEST TÜRKİYE KONSERİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kanye West İstanbul konseri için merak edilen en önemli konulardan biri de biletlerin satış tarihi oldu. Organizasyon şirketleri tarafından yapılan resmi açıklamaya göre konser biletleri 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 15.00'te satışa sunulacak.

Konser duyurusunun ardından sosyal medya platformlarında oluşan yoğun ilgi, satışın başladığı ilk saatlerde ciddi bir talep yaşanabileceğini gösteriyor. Organizasyon yetkilileri, özellikle ilk dakikalarda bilet platformlarında yoğunluk yaşanabileceği konusunda müzikseverleri uyarıyor.

Bilet satışının başlamasıyla birlikte hem Türkiye'den hem de çevre ülkelerden yoğun bir talep oluşması bekleniyor. İstanbul'un coğrafi konumu nedeniyle Balkanlar, Orta Doğu ve Avrupa'daki hayranların da konsere ilgi göstermesi öngörülüyor.