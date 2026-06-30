Kante neden yok, Ngolo Kante Fransa İsveç maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı?

N'Golo Kanté hakkında ortaya atılan iddialar, deneyimli orta saha oyuncusunun sakatlık veya teknik tercih nedeniyle kadro dışında kalmış olabileceğini gündeme getirdi. Fransa Milli Takımı’nın kadro açıklaması sonrası “Kante sakat mı, cezalı mı?” sorusu öne çıkarken, resmi bilgilendirme beklenmeye devam ediyor.

KANTE NEDEN YOK? FRANSA İSVEÇ MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK AÇIKLAMASI

Fransa Milli Takımı’nda N'Golo Kanté ile ilgili beklenen açıklama geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda İsveç ile karşılaşacak Fransa’da, deneyimli orta saha oyuncusunun kadroda yer almayacağı netlik kazandı. Teknik direktör Didier Deschamps, maç öncesi yaptığı açıklamada Kanté’nin dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceğini duyurdu.

DİDİER DESCHAMPS’TAN KANTE AÇIKLAMASI

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, İsveç maçı öncesinde yaptığı bilgilendirmede N'Golo Kanté için net ifadeler kullandı. Deschamps, yıldız oyuncunun sakatlık problemi nedeniyle büyük ihtimalle karşılaşmada görev alamayacağını belirterek, “oynayamayacak” açıklamasında bulundu. Bu açıklama, Fransa kadrosunda önemli bir eksik olarak değerlendirildi.

DİZ SAKATLIĞI DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Fransız basınında yer alan L’Equipe kaynaklı bilgilere göre N'Golo Kanté’nin dizinde ciddi bir sakatlık tespit edildi. Bu nedenle deneyimli orta sahanın İsveç maçının kadrosunda yer almayacağı ifade edildi. Sakatlığın ciddiyeti, oyuncunun turnuvadaki sonraki maçlara yetişip yetişemeyeceği konusunda da soru işaretleri oluşturdu.

FRANSA İSVEÇ MAÇINDA KRİTİK EKSİK

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda oynanacak Fransa–İsveç karşılaşması öncesi Kanté’nin yokluğu teknik ekip için önemli bir eksik olarak görülüyor. Orta sahadaki tecrübesi ve oyun kontrolüyle bilinen yıldız futbolcunun yerine kimin oynayacağı ise maç saatine kadar merak konusu olmaya devam ediyor.