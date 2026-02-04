Haberler

Kante Fenerbahçe Erzurumspor maçında oynayacak mı?

Güncelleme:
Futbolseverlerin merakla takip ettiği konuların başında "Kante Fenerbahçe Erzurumspor maçında oynayacak mı?" sorusu geliyor. Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi Kante'nin ilk 11'de yer alıp almayacağı, teknik heyetin vereceği karar merak edildi.

Kante Fenerbahçe Erzurumspor maçında oynayacak mı, kadroda olacak mı? Sarı-lacivertli ekibin Erzurumspor mücadelesi öncesinde Kante'nin durumu futbol gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Teknik direktörün planı, oyuncunun fiziksel durumu ve maç kadrosu detayları haberimizde.

FENERBAHÇE – ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE – ERZURUMSPOR MAÇI ATV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'yi birçok platform üzerinden takip edebilecek. ATV; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformlarında yer alırken, aynı zamanda Türksat uydusu ve internet yayınıyla da şifresiz olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE – ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fenerbahçe – Erzurumspor maçı, 05 Şubat Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Maç öncesi gelişmeler ve ilk 11'ler de karşılaşma saatine doğru netlik kazanacak.

FENERBAHÇE – ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Erzurumspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası maçı, İstanbul'da bulunan Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde tur için sahaya çıkacak.

KANTE FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kante'nin Fenerbahçe Erzurumspor maçında oynayıp oynamayacağı henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
