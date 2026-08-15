Kanlı Ay Tutulması ne zaman? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Kanlı Ay Tutulması ne zaman? 2026 yılının ikinci Ay tutulması, ağustos ayının son günlerinde gökyüzünde meydana gelecek. 28 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek tutulma, Ay'ın Dünya'nın gölgesinden geçmesi nedeniyle gökyüzü gözlemcilerinin dikkatini çekecek. Peki, Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi? Detaylar...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2026 yılının ikinci Ay tutulması 28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Tutulmanın başlangıcı sabahın erken saatlerine denk gelecek.

TUTULMANIN AŞAMALARI

28 Ağustos'taki Ay tutulması aşamalı şekilde gerçekleşecek. İlk olarak Ay Dünya'nın yarı gölgesine girecek. Ardından Dünya'nın daha koyu gölge bölgesine giren Ay'ın bir kısmında tutulmanın belirgin etkisi ortaya çıkacak.

Verilen zamanlamaya göre:

04.23: Yarı gölgeli evrenin başlangıcı

06.12: Parçalı evrenin başlangıcı

06.28: Tutulmanın maksimum evresi

10.01: Yarı gölgeli evrenin sona ermesi

Bu aşamalar arasında özellikle maksimum evre, tutulmanın gökyüzündeki görünümünün en dikkat çekici hale geldiği zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

NASA'nın hesaplamalarında ise tutulmanın astronomik maksimumu 04.14 UTC olarak gösteriliyor. Bu zaman Türkiye saatiyle 07.14'e karşılık geliyor.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Evet, 28 Ağustos 2026 Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek. Ancak tutulmanın Türkiye'deki görünürlüğü, bulunulan coğrafi konuma ve özellikle Ay'ın batış saatine bağlı olarak değişecek.

NASA, 28 Ağustos 2026'daki parçalı Ay tutulmasının Avrupa'dan görülebileceğini belirtiyor. Türkiye de bu görünürlük alanı içerisinde yer alıyor.

Türkiye açısından en önemli ayrıntı ise tutulmanın sabahın erken saatlerinde gerçekleşmesi. Ay, tutulmanın ilerleyen aşamalarında batı ufkuna yaklaşacağı için gözlem koşulları şehirden şehre farklılaşabilecek.

Özellikle Türkiye'nin batı bölgeleri, tutulmanın gözlemlenmesi bakımından daha avantajlı konumda bulunuyor. Bunun temel nedeni, tutulmanın maksimum evresinin gün doğumuna yakın saatlere denk gelmesi ve Ay'ın bu sırada ufka yaklaşması.