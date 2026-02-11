Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında, nereli?

Başarılı performanslarıyla hem televizyon ekranlarında hem de tiyatro sahnesinde iz bırakan Kanbolat Görkem Arslan, son günlerde kamuoyunun en çok araştırdığı isimlerden biri haline geldi. Sanat yolculuğu, yaşı ve memleketine dair bilgiler merak edilirken, oyuncunun yaşam öyküsüne ilişkin sorular art arda geliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANBOLAT GÖRKEM KİMDİR?

Kanbolat Görkem Arslan, tiyatro kökenli bir oyuncudur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Arslan, hem sahne hem de ekran projelerinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Özellikle "Poyraz Karayel" dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

KANBOLAT GÖRKEM KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Başarılı oyuncu 45 yaşında hayatını kaybetti.

KANBOLAT GÖRKEM NERELİYDİ?

Kanbolat Görkem Arslan'ın doğum yeriyle ilgili net bir bilgi yer almamaktadır.

KANBOLAT GÖRKEM'İN KARİYERİ

1998 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer alan Arslan, televizyon kariyerine 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı. "Ezel", "Yer Gök Aşk", "Poyraz Karayel", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Bir Deli Rüzgar" ve son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" gibi yapımlarda rol aldı. Sinemada ise "Daire", "Yurt" ve "Teslimiyet" gibi filmlerde performans sergiledi.

KANBOLAT GÖRKEM NEDEN VEFAT ETTİ?

Gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde fenalaşan Arslan, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedenine ilişkin hastane ya da yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.