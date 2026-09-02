Kalender Pide filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kalender Pide filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kalender Pide filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kalender Pide filmini izleyecek olanların merak ettiği Kalender Pide konusu nedir, Kalender Pide oyuncuları kimler ve Kalender Pide özeti gibi konuları inceliyoruz.

KALENDER PİDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kalender Pide filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? soruları, filmin televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasıyla birlikte merak konusu oldu. Başrollerinde Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın yer aldığı Kalender Pide, sıcak mahalle atmosferi ve komedi unsurlarıyla dikkat çeken yerli yapımlar arasında bulunuyor.

Kalender Pide filminin çekimleri Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleştirildi. İznik’in tarihi dokusu ve doğal güzellikleri, filmin hikâyesine uygun atmosferin oluşturulmasında önemli rol oynadı.

KALENDER PİDE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kalender Pide filminin çekimleri 2024 yılında gerçekleştirildi. Yapım, çekimlerin tamamlanmasının ardından 2 Mayıs 2025 tarihinde sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Yönetmen koltuğunda Ömer Sinir otururken filmin senaryosunu ise başrol oyuncularından İbrahim Büyükak kaleme aldı.

KALENDER PİDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kalender Pide oyuncu kadrosunda Türk sinemasının ve komedi dünyasının tanınan isimleri yer alıyor. Filmin başrollerini Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak paylaşıyor.

Kalender Pide oyuncuları arasında şu isimler bulunuyor:

• Tolga Çevik – Kalender

• İbrahim Büyükak – Öcü

• Esra Ruşan

• Almila Ada – Filiz

• Mustafa Kırantepe

• Gafur Uzuner

• Ekrem Aral Tuna – Köfte

KALENDER PİDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Kalender Pide, babasından kalan pide salonunu ayakta tutmaya çalışan Kalender’in hikâyesini anlatıyor. İşleri bir süredir kötü giden Kalender, bir süre sonra restoranın mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğreniyor.

Dükkânını kaybetmek istemeyen Kalender, hayatına beklenmedik bir şekilde giren Öcü ile birlikte restoranın satışını engellemek için çeşitli yollar denemeye başlıyor. İkilinin yaşadığı olaylar, film boyunca hem komik hem de duygusal anların ortaya çıkmasına neden oluyor.

KALENDER PİDE FİLMİNDE NELER ANLATILIYOR?

Film, bir yandan pide salonunu kurtarmaya çalışan Kalender’in mücadelesini işlerken diğer yandan esnaf kültürü, mahalle dayanışması, dostluk ve değişim gibi temalara odaklanıyor. Kalender ile Öcü’nün yollarının kesişmesiyle başlayan hikâye, ikilinin hayatlarında önemli değişikliklere yol açıyor.

Komedi ve dram unsurlarını bir arada sunan Kalender Pide, özellikle Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın performanslarıyla öne çıkıyor.