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Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi

Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da bir uyuşturucu imalathanesine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap, 150 kilogram pregabalin maddesi ve çok sayıda imalathane ekipmanı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çatalca'daki uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda 1 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

TAM 1 MİLYON 500 BİN ADET

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine Çatalca'da bir adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, arama yaptı. Aramada, 1 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap, 150 kilogram uyuşturucuda pregabalin maddesi, 11 adet top ambalaj, 1 adet hassas terazi, 1 adet karma makinesi, 1 adet kapsül dolum makinesi, 1 adet kapsül kalıplama makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet soğutma cihazı, 4 adet metal silindir kapsül kalıbı ele geçirildi. Aramanın ardından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüphelinin ise yakalanması çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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