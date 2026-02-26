Kahramanmaraş okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Kahramanmaraş'ta okul yok mu (KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kahramanmaraş'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 27 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda Kahramanmaraş Valiliği'nin vereceği kar tatili kararı büyük bir merakla bekleniyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ'TA SERİN VE PARÇALI BULUTLU BİR GÜN: 27 ŞUBAT RAPORU

Kahramanmaraş genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü, bölgeyi etkisi altına alan yağışlı sistem yerini daha kararlı ve parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, gece saatlerinde iç kesimlerde soğuk hava etkili olacak.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Kahramanmaraş merkez ve güney ilçelerinde yağış beklenmezken, güneş aralıklarla yüzünü gösterecek. Kuzey ilçelerde ise hava daha serin hissedilecek.

• Hava Durumu: Gündüz parçalı bulutlu, gece ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı 12°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 2°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gün genelinde yağış olasılığı %5 gibi oldukça düşük bir seviyede tahmin ediliyor.

• Rüzgar: Kuzey yönünden saatte 8 mph hızla esecek hafif rüzgar, özellikle akşam saatlerinde serinliği artıracak.

• Nem Oranı: Nem oranı gündüz %55, gece ise %70 civarında seyredecek.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Gece Soğuklarına Dikkat: Gündüz 12 dereceye kadar çıkan sıcaklık, güneşin batışıyla birlikte hızla düşecektir. Özellikle Elbistan, Afşin ve Göksun gibi kuzey ilçelerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi ve yer yer buzlanma görülmesi beklenmektedir.

• Sis ve Pus: Sabahın ilk saatlerinde yüksek kesimlerde ve vadilerde yer yer pus oluşabilir. Görüş mesafesindeki kısıtlamalara karşı sürücülerin dikkatli olması önerilmektedir.

• Giyim Tavsiyesi: Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle, dışarı çıkacak vatandaşların soğuk algınlığı riskine karşı tedbirli ve hazırlıklı olmaları hayati önem taşımaktadır.

KAHRAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.