Kahramanmaraş elektrik kesintisi! Kahramanmaraş'ta elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AKEDAŞ, Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 8 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.
Kesinti programının açıklanmasının ardından " Kahramanmaraş'ta elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Kahramanmaraş elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.
KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
AKEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Onikişubat, Afşin, Andırın, Elbistan, Ekinözü, Pazarcık, Türkoğlu, Çağlayancerit.
ONİKİŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-15.00: Kılavuzlu (bir kısmı)
09.00-17.00: Çağlayan (bir kısmı)
AFŞİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Alimpınar, Türksevin, Çukurpınar, Örenderesi, Binboğa, Küçüktatlar, Büyüktatlar, Koçovası, Örenli, Haticepınar, Oğlakkayası
ANDIRIN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-13.00: Alınoluk, Bostopraklı, Çiçekli, Yeşilyurt
09.30-15.00: Fevziye (bir kısmı)
ELBİSTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-12.00: Kümbet, Ceyhan, Güneşli (bir kısmı)
09.00-17.00: Demircilik, Söğütlü (bir kısmı)
EKİNÖZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Gaziler, Türkmenler, Ataköy, Alişar
PAZARCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-11.00: Şehit Nurettin Ademoğlu, Cengiz Topel, Çamlıtepe
09.00-15.00: Yolboyu (bir kısmı)
TÜRKOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-16.00: Uzunsöğüt (bir kısmı)
ÇAĞLAYANCERİT ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
10.00-14.00: Fatih, İstiklal (bir kısmı)
KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM
15 Kasım Pazar günü için Kahramanmaraş'ta yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.
KAHRAMANMARAŞ'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Kahramanmaraş'ta planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.
KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
Kahramanmaraş için planlı elektrik kesintileri, AKEDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.