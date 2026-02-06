Kahramanmaraş depreminde kaybolan çocuklar kaçırıldı mı? Kahramanmaraş depreminde kaybolan çocuklar Epstein adasına mı götürüldü?

Kahramanmaraş depremi sonrasında kaybolan çocuklarla ilgili sosyal medyada yayılan bazı iddialar tartışma yarattı. Bazı paylaşımlarda, çocukların kaçırıldığı veya Epstein Adası gibi yerlere götürüldüğü öne sürülüyor. Ancak yetkililer, bu iddiaları doğrulamıyor ve çocukların güvenli bir şekilde ailelerine ulaştırılması için çalışmaların devam ettiğini açıklıyor. Deprem sonrası kaybolan çocuklarla ilgili gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Kahramanmaraş depremi, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin güneydoğusunda meydana geldi. Deprem, özellikle Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve çevre illerde ciddi yıkıma yol açtı ve büyük can kaybına sebep oldu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAYBOLAN ÇOCUKLAR KAÇIRILDI MI?

Deprem sonrası kaybolan çocuklarla ilgili sosyal medyada ve bazı söylentilerde kaçırılma iddiaları yer aldı; ancak resmi kaynaklar bu tür iddiaları doğrulamamaktadır. Yetkililer, çocukların büyük çoğunluğunun aileleriyle yeniden bir araya getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAYBOLAN ÇOCUKLAR EPSTEİN ADASINA MI GÖTÜRÜLDÜ?

Bu iddia, herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmamış ve sosyal medyada yayılan asılsız bir söylentiden ibarettir. Deprem mağduru çocuklarla ilgili resmi kurumlar, güvenlikli alanlarda korunmalarını ve ailelerine kavuşturulmalarını sağlamak için çalışmalar yürütmektedir.