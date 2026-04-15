Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda silah seslerinin duyulması üzerine bölgede büyük panik yaşandı. İlk belirlemelere göre okul çevresinden gelen ihbarlar sonrası çok sayıda polis ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Vali Mükerrem Ünlüer, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler kim? Detaylar...

KAHRAMANMARAŞ AYSER ÇALIK ORTAOKULU'NDA SİLAHLI SALDIRI

Güvenlik güçleri okul ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde detaylı incelemeler başlatıldı. Eğitim kurumunda yaşanan saldırı sonrası hem öğrenciler hem de öğretmenler güvenli alanlara tahliye edildi.

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda olayın silahlı saldırı olduğu doğrulandı ve soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ AYSER ÇALIK ORTAOKULU'NDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER KİM?

Olayın ardından Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 1 kişinin öğretmen, 3 kişinin ise öğrenci olduğu açıklandı.

Ancak yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerde, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin kimlik bilgileri şu aşamada kamuoyu ile paylaşılmadı. Soruşturmanın devam ettiği, kimlik tespit ve adli süreçlerin sürdüğü ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Gürlek ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.