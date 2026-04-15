Haberler

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler kim?

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edilirken, okul çevresi güvenlik çemberine alındı ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Peki, Kahramanmaraş Ayşel Çalık Ortaokulu'nda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler kim?

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda silah seslerinin duyulması üzerine bölgede büyük panik yaşandı. İlk belirlemelere göre okul çevresinden gelen ihbarlar sonrası çok sayıda polis ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Vali Mükerrem Ünlüer, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki,  Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler kim? Detaylar...

KAHRAMANMARAŞ AYSER ÇALIK ORTAOKULU'NDA SİLAHLI SALDIRI

Güvenlik güçleri okul ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde detaylı incelemeler başlatıldı. Eğitim kurumunda yaşanan saldırı sonrası hem öğrenciler hem de öğretmenler güvenli alanlara tahliye edildi.

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda olayın silahlı saldırı olduğu doğrulandı ve soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ AYSER ÇALIK ORTAOKULU'NDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER KİM?

Olayın ardından Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 1 kişinin öğretmen, 3 kişinin ise öğrenci olduğu açıklandı.

Ancak yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerde, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin kimlik bilgileri şu aşamada kamuoyu ile paylaşılmadı. Soruşturmanın devam ettiği, kimlik tespit ve adli süreçlerin sürdüğü ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Gürlek ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. 

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

