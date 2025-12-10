Kadir İnanır'ın son hali: Kadir İnanır kaç yaşında, hastalığı var mı?

Kadir İnanır, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak yıllardır ekranlarda ve sahnelerde izleyiciyle buluşuyor. Usta oyuncunun güncel sağlık durumu ve yaşamına dair bilgiler merak konusu olurken, hayranları "Kadir İnanır kaç yaşında, herhangi bir hastalığı var mı?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, Türk sinema ve tiyatrosunun en tanınmış ve saygın oyuncularından biridir. 1949 doğumlu olan İnanır, kariyerine 1970'li yıllarda Yeşilçam'da başlamış ve kısa sürede dönemin en sevilen aktörlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle sert ve karizmatik karakterleri canlandırmasıyla tanınan sanatçı, yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda yönetmen ve yapımcı olarak da sektörde önemli projelere imza atmıştır. Sinemadaki uzun ve istikrarlı kariyeri, onu Türk sinemasının kült isimlerinden biri hâline getirmiştir.

KADİR İNANIR KAÇ YAŞINDA?

Kadir İnanır, 1949 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 76 yaşındadır.

KADİR İNANIR NERELİ?

Sanatçı, Erzurum, Türkiye doğumludur.

KADİR İNANIR'IN KARİYERİ

Kadir İnanır, sinema kariyerine 1970'lerde adım atmış ve o dönemden itibaren 150'den fazla filmde rol almıştır. Genellikle dram ve aksiyon türündeki filmlerde öne çıkan İnanır, hem romantik hem de sert karakterleri başarıyla canlandırmasıyla bilinir. Tiyatro kökenli olması, oyunculuğuna derinlik ve disiplin kazandırmıştır. Ayrıca birkaç projede yönetmenlik yapmış ve Türk sinemasına katkıda bulunmuştur.

KADİR İNANIR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kadir İnanır, sinema kadar televizyon projelerinde de boy göstermiştir. Öne çıkan bazı dizileri şunlardır:

Ekmek Teknesi

Deli Yürek

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

KADİR İNANIR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Kadir İnanır'ın en bilinen filmlerinden bazıları şunlardır: