Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA! Kadir İnanır kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın son sağlık durumu gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir tedavi gören İnanır'ın son hali merak konusu olurken, usta ismin durumu hakkında henüz resmi açıklamalar takipçileri tarafından yakından izleniyor. Kadir İnanır kim, kaç yaşında ve nereli? İşte merak uyandıran detaylar…

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır uzun süredir tedavi görüyor. 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil hastaneye kaldırılan İnanır, yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından tedavi gördüğü merkezde ziyaret edilen İnanır'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alındı; sanatçının genel durumu stabil ve tedavi süreci devam ediyor.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da Ordu, Fatsa'da doğmuş bir Türk sinema oyuncusu ve yönetmendir. Ailenin en küçük çocuğu olan İnanır, Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini okul gösterilerinde sergilemiştir. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ni yatılı olarak tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur.

KADİR İNANIR KAÇ YAŞINDA?

15 Nisan 1949 doğumlu olan Kadir İnanır, 2026 yılı itibarıyla 76 yaşındadır.

KADİR İNANIR NERELİ?

Kadir İnanır, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Ordu ilinin Fatsa ilçesindendir.

KADİR İNANIR'IN KARİYERİ

1968'de fotoroman yarışmalarına katılarak dikkat çeken İnanır, kısa bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra 1968 yapımı "Yedi Adım Sonra" filminde küçük bir rolle sinemaya adım attı. İlk başrolünü 1970 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Kara Gözlüm" filminde Türkan Şoray ile paylaşmıştır.

Kariyeri boyunca 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır, Yeşilçam'ın en tanınmış erkek oyuncularından biri olmuştur. Öne çıkan filmleri arasında "Selvi Boylum Al Yazmalım" (1977), "Yılanların Öcü" (1985), "Tatar Ramazan" (1990), "Bodrum Hakimi" ve "Medcezir Manzaraları" yer alır.

Ödülleri arasında 5. Altın Koza Film Festivali'nde "Utanç" filmiyle En İyi Erkek Oyuncu, 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yılanların Öcü" filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ve 3. Ankara Film Festivali'nde "Medcezir Manzaraları" ile En İyi Erkek Oyuncu ödülleri bulunmaktadır.

İnanır ayrıca 1998 yılında Flash TV'de ana haber bülteni sunmuş, 1995-1996 yıllarında Kanal D'de "Böyle Gitmez" adlı haber programının sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde ise 2000 yapımı "Komser Şekspir" ve 2003 yapımı "Gönderilmemiş Mektuplar" gibi filmlerde rol almıştır.