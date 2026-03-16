KADİR GECESİ TECBİH VE ZİKİRLERİ: Kadir Gecesi hangi tesbih ve zikirler çekilir?

Kadir Gecesi, İslamiyet'te manevi değeri en yüksek gecelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'in ilk defa Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahyedilmeye başlandığı bu mübarek gecede, dualar ve ibadetler kat kat sevap kazandırır. Bu özel gecede tesbih çekmek, kalbin maneviyatını güçlendiren ve günahlardan arınmayı kolaylaştıran ibadetler arasında yer alır. Peki, Kadir Gecesi hangi tesbih ve zikirler çekilir? Detaylar...

KADİR GECESİ HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Kadir Gecesi'nde çekilebilecek başlıca tesbihler şunlardır:

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

Bu tesbih, Allah'ı yüceltmek ve O'nun kudretini hatırlamak için okunur. Hz. Peygamber (S.A.V.), bu tesbihi üç defa okuyan kişinin, Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevap kazanacağını belirtmiştir.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim

Manevi açıdan büyük önem taşıyan bu tesbih, özellikle tövbe ve günahlardan arınma niyetiyle okunur.

Tesbih-i Tercih: Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber

Gün boyunca ve Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."

Esma-ül Hüsna ile Zikir

Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerini zikretmek de yaygındır. "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar" gibi isimler, kalbi huzura kavuşturur ve ibadete derinlik katar.

KADİR GECESİNDE HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?

Kadir Gecesi'nde sadece tesbih değil, çeşitli zikir ve dualar da büyük önem taşır. Bu gecede yapılan zikirler, Allah'a yakınlaşmayı ve kalbin arınmasını sağlar.

DUA VE ZİKİRLER

Dua Zikirleri

Kadir Gecesi'nde Allah'a dua etmek, dilek ve istekleri O'na arz etmenin en güzel yoludur. Örneğin:

"Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar"

İstiğfar Zikirleri

Günahlardan arınmak ve tövbe etmek için "Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh tevbete abdin" zikri okunabilir.

Salavat Getirme

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'e salavat getirmek, Kadir Gecesi'nin en faziletli ibadetlerindendir.

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Manevi kazancı artırmak için Kadir Gecesi'nde belirli sayı ve çeşitlerde zikirler çekmek yaygındır. İşte örnek bir uygulama listesi:

100 defa La ilahe illallah

100 defa Elhamdülillah

100 defa Allahü Ekber

100 defa Sübhanallah

100 defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 defa "Elem neşrah leke sadrak"

100 defa Resûlullah (S.A.V.) zikri

100 defa İstiğfar: estağfirullah el azim ve etübü ileyk

100 defa "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"

100 defa Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber

100 defa Salavat: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed

Bu zikir ve tesbihler, Kadir Gecesi'nin ruhani atmosferinde ibadeti derinleştirir ve duaların kabul olma ihtimalini artırır.