Kadir Ezildi’nin programı bitti mi? En Hamarat Benim final mi yaptı, Kadir Ezildi’nin yeni programı ne?

Basına yansıyan haberlerde, Kadir Ezildi’nin NOW ekranlarında sunduğu En Hamarat Benim’in sona erdiği ve sunucunun yeni bir temizlik formatıyla ekrana döneceği öne sürüldü. Ancak NOW tarafından programın sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kadir Ezildi’nin sosyal medya paylaşımları ise yeni projenin TV8’de yayınlanabileceği yorumlarına yol açtı. İşte Kadir Ezildi ve programına dair bilinenler.

KADİR EZİLDİ’NİN PROGRAMI BİTTİ Mİ?

24 ve 25 Ekim 2026’da yayımlanan haberlerde, En Hamarat Benim’in NOW ekranlarındaki yayın hayatının sona erdiği belirtildi. Ancak kanal tarafından bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı. Programın 26 ve 27 Ekim tarihli yayın akışında yer almadığı dikkat çekerken, NOW’un resmi internet sitesinde En Hamarat Benim hafta içi her gün saat 13.30’da yayınlanan bir yapım olarak gösterilmeye devam ediyor. Bu nedenle programın kesin olarak sona erip ermediği, kanalın yapacağı resmi açıklamayla netlik kazanacak.

EN HAMARAT BENİM NEDEN BİTİYOR?

En Hamarat Benim’in sona ermesinde reyting düşüşünün etkili olduğu ileri sürüldü. Ancak NOW tarafından bu gerekçeyi doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

KADİR EZİLDİ’NİN YENİ PROGRAMI NE?

Kadir Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Özlenen Evler Geliyor” ve “Temizlik Benim İşim Geliyor” ifadelerine yer vererek TV8 ile yapım şirketi Talya Prodüksiyon’un hesaplarını etiketledi. Bu paylaşım, Kadir Ezildi’yi geniş kitlelere tanıtan Temizlik Benim İşim formatının yeniden ekrana döneceği şeklinde yorumlandı. Bazı haberlerde ise yeni projenin adının “Kadir Ezildi ile Kirli Evler” olacağı öne sürüldü. Yeni programın adı, yayın tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

YENİ PROGRAMIN YAPIMCISI KİM?

Kadir Ezildi’nin yeni projesinin yapımcılığını, En Hamarat Benim’in de yapımcısı olan Talya Prodüksiyon’un üstlendiği belirtiliyor.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995’te Konya’da dünyaya geldi. Temizlik konusundaki titizliği ve samimi tavırlarıyla tanınan Ezildi, Temizlik Benim İşim programıyla geniş kitlelere ulaştı. Ardından NOW ekranlarında En Hamarat Benim’i sunmaya başlayan Ezildi, sosyal medyada paylaştığı temizlik ipuçlarıyla da geniş bir takipçi kitlesine sahip. Kadir Ezildi, 2024’te nişanlandığı Gamze Türkmen ile evlendi.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

En Hamarat Benim’in geleceği ve Kadir Ezildi’nin yeni programına ilişkin kesin bilgiler, NOW, TV8 ya da yapım şirketinden gelecek resmi açıklamalarla netlik kazanacak. Açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecek.