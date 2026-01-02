Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen "Kadıköy Boğası Mustafa" olarak tanınan Mustafa'nın 10 yıldır 2030 yılı için geri saydığı evlilik iddiası, uzun süredir merak konusuydu. Peki, Kadıköy Boğası'nın 'nişanlısı' Rabia kimdir? Detaylar...

KADIKÖY BOĞASI'NIN NİŞANLIM DEDİĞİ RABİA KİMDİR?

Son günlerde adı sıkça anılan Rabia ortaya çıktı. Mustafa'nın nişanlısı olduğunu iddia ettiği Rabia, yaşananların perde arkasını ilk kez açıklayarak konuyu netleştirdi.

Rabia, sürecin çocukluk yıllarına dayandığını ve 10 yıl önce aile ziyareti sırasında yaşanan bir şakayla başladığını söyledi. O dönemde Rabia'nın anneannesinin söylediği "Rabia'yı sana verelim" sözünün Mustafa tarafından ciddiye alındığını ve takıntı haline geldiğini belirtti.

KADIKÖY BOĞASI'NIN 'NİŞANLISI' RABİA NE AÇIKLAMA YAPTI?

Rabia, Mustafa ile tanışıklıklarının çocukluk yıllarına uzandığını vurguladı ve yaşananları şöyle anlattı:

"Mustafa akrabam, 10 yıl önce onlara gitmiştik. Beni gördüğünde anneannem şaka amaçlı olarak 'Rabia'yı sana verelim' dedi. O da bunu takıntı haline getirdi ve 'Rabia ile evleneceğiz' demeye başladı. Biz de zaman kazanmak için evlilik 2030 yılında dedik. O günden bu yana 2030 yılı için gün sayıyor…"

Bu açıklamalar, sosyal medyada yeniden büyük ilgi gördü ve kullanıcılar olayın "şakayla başlayıp takıntıya dönüşmesi" üzerinden yorumlar yaptı.

HER ŞEY ANNEANNE ŞAKASIYLA BAŞLADI

İddiaya göre süreç, yaklaşık 10 yıl önce yapılan bir aile ziyaretinde başladı. Rabia'nın anneannesinin söylediği "Rabia'yı sana verelim" sözü, Mustafa tarafından ciddi bir niyet olarak algılandı. Bu şaka, zamanla Mustafa'nın takıntısına dönüştü ve 2030 yılı için geri sayım başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Rabia'nın açıklamalarının ardından konu, sosyal medyada yeniden yoğun bir şekilde gündeme geldi. Kullanıcılar, Mustafa'nın şaka ile başlayan bu süreci yıllar boyunca sürdürmesini farklı açılardan yorumladı. Sosyal medya platformlarında "Kadıköy Boğası Mustafa" ve "Rabia" etiketleri üzerinden paylaşılan içerikler, kısa sürede viral oldu.