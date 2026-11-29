Kaç kırmızı kart hükmen mağlup sayılır, sahada en az kaç oyuncu bulunmalı ve hükmen mağlubiyette skor nasıl belirleniyor? Futbol kurallarındaki oyuncu sayısı sınırı, hükmen mağlubiyet kuralları ve futbol tarihindeki örneklere ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

KAÇ KIRMIZI KART HÜKMEN MAĞLUP SAYILIR?

Futbolda kırmızı kart sayısıyla ilgili doğrudan bir hükmen mağlubiyet kuralı bulunmuyor. Belirleyici olan, sahada kalan oyuncu sayısı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) belirlediği oyun kurallarına göre bir takımın sahada en az 7 oyuncusu bulunmak zorunda.

Maça 11 oyuncuyla başlayan bir takımda 5 oyuncunun kırmızı kartla oyun dışı kalması halinde sahada 6 oyuncu kalıyor. Bu durumda hakem maçı devam ettiremiyor ve karşılaşmayı tatil ediyor. Yani 5 kırmızı kart gören takım, sahada yeterli oyuncu kalmadığı için hükmen mağlup sayılabiliyor.

SAHADA EN AZ KAÇ OYUNCU OLMALI?

Futbol kurallarının 3. maddesine göre bir maç, takımlardan birinin sahada 7'den az oyuncusu varsa başlatılamıyor ve devam ettirilemiyor. Bu sınırın içine kaleci de dahil ediliyor. Dolayısıyla bir takımın sahada kaleci dahil en az 7 oyuncuyla oynaması gerekiyor.

Takımın sahada 7'den az oyuncuyla kalmasının tek nedeni kırmızı kart olmak zorunda değil. Takım tüm oyuncu değişikliği haklarını kullandıktan sonra sakatlanan oyuncular da sahadaki oyuncu sayısını düşürüyor. Örneğin 3 kırmızı kart gören ve oyuncu değişikliği hakkı bitmiş bir takımda 2 oyuncunun sakatlanarak oyuna devam edememesi halinde de sahada 6 oyuncu kalıyor ve maç tatil ediliyor.

İKİNCİ SARI KART DA KIRMIZI KART SAYILIR MI?

Evet. Aynı maçta ikinci sarı kartını gören oyuncu kırmızı kartla oyundan ihraç ediliyor. Bu nedenle ikinci sarı karttan gelen kırmızı kartlar da sahadaki oyuncu sayısını düşürüyor ve 7 oyuncu sınırının hesaplanmasında dikkate alınıyor.

HÜKMEN MAĞLUBİYETTE SKOR NASIL BELİRLENİR?

Oyun kuralları, sahada yeterli oyuncu kalmadığında maçın tatil edilmesini düzenliyor. Maçın sonucuna ve verilecek cezaya ise ilgili federasyon ya da turnuvanın disiplin kurulları karar veriyor. Türkiye'de ve uluslararası müsabakaların büyük bölümünde hükmen mağlubiyet kararı 3-0 skorla tescil ediliyor.

Maçın tatil edildiği anda rakip takım daha farklı bir skorla öndeyse, genellikle sahadaki skor geçerli sayılıyor. Örneğin maç tatil edildiğinde skor 5-0 ise sonuç 3-0'a düşürülmüyor ve 5-0 olarak tescil ediliyor. Disiplin kurulları ayrıca kırmızı kart gören oyunculara ve kulübe ek cezalar verebiliyor.

FUTBOL TARİHİNDEN ÖRNEKLER

Futbol tarihinde sahada yeterli oyuncu kalmadığı için tatil edilen maçlar bulunuyor. Bunların en bilinen örneklerinden biri, İngiltere'de 2002 yılında oynanan Sheffield United - West Bromwich Albion maçı. "Bramall Lane Savaşı" olarak anılan karşılaşmada Sheffield United'ın 3 oyuncusu kırmızı kart gördü. Oyuncu değişikliği hakkını kullanmış olan takımın 2 oyuncusu da sakatlanınca sahada 6 oyuncu kaldı. Hakem maçı tatil etti, karşılaşmanın sonucu ise tatil anındaki 3-0'lık West Bromwich Albion galibiyeti olarak tescil edildi.

BİR MAÇTA EN FAZLA KAÇ KIRMIZI KART ÇIKABİLİR?

Bir maçta gösterilebilecek kırmızı kart sayısında bir sınır bulunmuyor. Kırmızı kartlar yalnızca sahadaki oyunculara değil, yedek kulübesindeki oyunculara ve teknik ekip üyelerine de gösterilebiliyor. Yedek kulübesinde kırmızı kart gören oyuncular sahadaki oyuncu sayısını etkilemiyor. Bu nedenle bir maçta toplam kırmızı kart sayısı 5'i geçse bile, sahadaki oyuncu sayısı 7'nin altına düşmediği sürece karşılaşma devam edebiliyor.