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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 23 Kasım 2026 Kabine Toplantısı'nın ardından gözler alınacak kararlara çevrildi. Ekonomi, iç ve dış politika başlıklarının gündemde olduğu toplantıda emeklilere yönelik refah payı düzenlemesi, fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve ABD- İran geriliminin ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, 23 Kasım Kabine kararları açıklandı mı? Detaylar...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

23 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın sona erip ermediği ve toplantı sonrasında yapılacak açıklamalar merak ediliyor. Saat 17.00 itibarıyla toplantıya ilişkin kararlar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması ve gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Açıklamanın ardından Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar netlik kazanacak.

23 KASIM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

23 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar, saat 17.00 itibarıyla henüz açıklanmadı. Toplantı sonrasında yapılacak resmî açıklamayla birlikte gündeme gelen konulara ilişkin değerlendirmelerin ve alınan kararların duyurulması bekleniyor.

Özellikle emeklilere yönelik olası düzenlemeler ve ekonomi başlıkları, toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarda yanıt aranacak konular arasında bulunuyor.

23 KASIM KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının gündeminde ekonomi, güvenlik ve dış politika başlıklarının bulunması bekleniyor. Öne çıkan konular şöyle:

Emeklilere refah payı düzenlemesi: Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesinin toplantıda ele alınması bekleniyor.

Fon soruşturması: Soruşturmanın adli ve idari boyutlarıyla son durumunun değerlendirilmesi gündemde yer alıyor.

Terörsüz Türkiye süreci: Süreçteki son gelişmelerin Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

ABD- İran gerilimi: Ortadoğu'daki gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki gerilimin toplantının dış politika başlıkları arasında bulunması öngörülüyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEME GELDİ Mİ?

23 Kasım Kabine Toplantısı öncesinde öne çıkan başlıklardan biri emeklilere yönelik refah payı düzenlemesi oldu. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren olası düzenlemenin toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Ancak refah payı konusunda alınmış kesin bir karar henüz açıklanmadı. Emeklilere yönelik olası bir düzenlemenin kapsamı ve ayrıntıları, toplantı sonrasında yapılacak resmî açıklamalarla netleşecek.