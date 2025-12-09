Haberler

Kabe'de fotoğraf çekmek yasaklandı mı? Kabe'de telefon neden yasaklandı?

Kabe'de fotoğraf çekmek yasaklandı mı? Kabe'de telefon neden yasaklandı?
Güncelleme:
Son dönemlerde Kabe'de fotoğraf çekmek ve telefon kullanmanın yasaklandığına dair haberler gündemde yer alıyor. Bu durum, ziyaretçiler arasında büyük bir merak konusu olmuştur. Peki, Kabe'de fotoğraf çekmek yasaklandı mı? Kabe'de telefon neden yasaklandı? Yasaklama kararının nedenleri ve detayları hakkında bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

2026 Hac dönemi yaklaşırken, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda Suudi Arabistan'ın kutsal mekânlarda fotoğraf ve video çekimini yasakladığı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Peki, Kabe'de fotoğraf çekmek yasaklandı mı? Kabe'de telefon neden yasaklandı? Detaylar haberimizde!

KABE'DE FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAKLANDI MI?

2026 Hac dönemi yaklaşırken sosyal medyada sıkça gündeme gelen iddia, Kâbe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de fotoğraf ve video çekiminin tamamen yasaklandığı yönünde.

Suudi Arabistan yönetimi, söz konusu iki kutsal mekânda fotoğraf, video ve kayıt cihazlarının kullanımını yasakladığını duyurdu. Yasak; cep telefonları, profesyonel kameralar ve diğer tüm kayıt cihazlarını kapsıyor. Buna göre, ziyaretçilerin izinsiz ve otomatik kayıt cihazlarıyla fotoğraf veya video yapmaları "istem dışı çekim ve mahremiyet ihlali" olarak değerlendirilecek ve yasağa uymayanların cihazlarına el konulabileceği belirtiliyor.

Bu yasak, 2026 Hac dönemine hazırlık olarak gündeme geldi. Ancak benzer bir kısıtlama 2017 yılında da getirilmişti. O dönemde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ziyaretçilerin fotoğraf veya videografik kayıt yapmaları yasaklanmış, araçlara el konulabileceği uyarısı yapılmıştı.

Kabe'de fotoğraf çekmek yasaklandı mı? Kabe'de telefon neden yasaklandı?

KABE'DE TELEFON NEDEN YASAKLANDI?

Suudi yetkililer, bu kararın ardındaki gerekçeleri şöyle açıklıyor:

İbadet edenlerin mahremiyetini korumak,

Kutsal mekânlarda manevi atmosferi ve huzuru sürdürmek,

Kalabalık ortamda yoğun fotoğraf ve video aktivitelerinin ibadet akışını ve düzenini bozmasını engellemek.

