Kaan Ayhan kimdir, Kaan Ayhan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, eşi kim, çocuğu var mı, Kaan Ayhan hangi takımda oynuyor, hangi takımı tut

Saha içindeki sakinliği ve tecrübesiyle alkış toplayan Kaan Ayhan, özel yaşamıyla da taraftarların radarında. Arama motorlarında sıkça sorulan "Kaan Ayhan evli mi, çocuğu var mı?" soruları, yıldız oyuncunun mutlu aile tablosuyla yanıt buluyor. 2019 yılında Aylin Betül Ayhan ile dünyaevine giren Kaan Ayhan’ın, Karan ve Kayla adında iki çocuğu bulunuyor. Peki, sarı-kırmızılı formayla şampiyonluklar yaşayan Kaan Ayhan hangi takımlı? Çocukluk aşkı olan kulübe transfer olma hayalini Galatasaray'a imza atarak gerçeğe dönüştüren milli futbolcunun hayat hikayesini sizler için derledik.

KAAN AYHAN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başlayan ve uzun yıllar Bundesliga’da forma giyen tecrübeli savunmacı, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Hem stoper hem sağ bek hem de ön libero mevkilerinde üst düzey performans sergileyebilen nadir oyunculardan biri olan Ayhan, saha içindeki liderliğiyle tanınmaktadır.

KAAN AYHAN ASLEN NERELİ?

Almanya doğumlu olmasına rağmen milli tercihini Türkiye’den yana kullanan Kaan Ayhan, aslen Iğdırlıdır. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Avrupa futbol disipliniyle yetişen milli yıldız, memleketiyle olan bağını her fırsatta dile getirmekte ve Türk halkının takdirini toplamaktadır.

KAAN AYHAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Kaan Ayhan, özel hayatında oldukça düzenli ve mutlu bir aile yaşantısına sahiptir. 2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu Aylin Betül Ayhan (Cengiz) ile dünyaevine girmiştir. Çiftin bu mutlu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır: 2022 yılında dünyaya gelen oğulları Karan ve 2024 yılında aileye katılan kızları Kayla.

KAAN AYHAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kaan Ayhan, kariyerine Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray'da devam etmektedir. 2023 yılında İtalyan ekibi Sassuolo’dan kadroya dahil edilen tecrübeli oyuncu, sergilediği istikrarlı performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelmiştir. Galatasaray yönetimi, Kaan Ayhan'ın 2026'da bitecek olan sözleşmesini gösterdiği başarılar neticesinde 2028 yılına kadar uzatmıştır.

KAAN AYHAN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Transferi döneminde de sarı-kırmızılı formayı giymeyi bizzat istediğini belirten Ayhan, küçüklük hayalini gerçeğe dönüştüren futbolcular arasında yer almaktadır.

KAAN AYHAN KÜNYE (2026 GÜNCEL)

Doğum Tarihi: 10 Kasım 1994

Yaş: 31

Aslen Nereli: Iğdır

Mevkii: Defans / Sağ Bek / Ön Libero

Güncel Takımı: Galatasaray

Eşi: Aylin Betül Ayhan

Çocukları: Karan ve Kayla

Forma Numarası: 23