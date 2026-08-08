Juventus Inter maçı hangi kanalda, Juventus Inter ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Juventus ile Inter, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde Juventus Inter ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtı merak edilirken, futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini yakından takip ediyor. İşte Juventus Inter hazırlık maçının tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

JUVENTUS-INTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Juventus ile Inter, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele öncesinde Juventus-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman oynanacak? soruları gündeme geldi. İki İtalyan ekibinin karşılaşacağı hazırlık maçının yayın bilgileri, tarihi, saati ve oynanacağı stat merak ediliyor.

Juventus ile Inter arasındaki hazırlık maçı, yayın bilgisi bulunmaması nedeniyle herhangi bir televizyon kanalından canlı olarak yayınlanmayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlama saati ve maçın oynanacağı stadyumla ilgili detayları araştırıyor. İşte Juventus-Inter hazırlık maçı hakkında merak edilen tüm bilgiler...

JUVENTUS-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus ile Inter arasındaki hazırlık maçının Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Bu nedenle Juventus-Inter maçı canlı olarak herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak. Karşılaşmanın yayın haklarına ilişkin yeni bir gelişme olması halinde bilgiler güncellenebilir.

JUVENTUS-INTER MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin merakla beklediği Juventus-Inter hazırlık maçı, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren iki takım, mücadelede eksiklerini görme ve kadro planlamalarını değerlendirme fırsatı bulacak.

JUVENTUS-INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus-Inter maçı saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye'deki futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor. Mücadele öncesinde takımların muhtemel 11'leri ve kadro tercihleri de merak konusu olacak.

JUVENTUS-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus ve Inter'in karşı karşıya geleceği hazırlık maçı Perth Stadyumu'nda oynanacak. Avustralya'nın Perth kentindeki statta gerçekleşecek mücadelede iki takım yeni sezon öncesindeki son hazırlıklarını değerlendirecek.

JUVENTUS-INTER MAÇI CANLI İZLENECEK Mİ?

Juventus-Inter hazırlık maçının yayın bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmanın Türkiye'de televizyondan canlı yayınlanması beklenmiyor. Futbolseverler maçın skor ve gelişmelerini canlı skor platformları üzerinden takip edebilecek.