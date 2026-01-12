Haberler

Juventus Cremonese maçı hangi kanalda? AJuventus Cremonese nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
İtalya Serie A'da futbol heyecanı Juventus ile Cremonese arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığı konularını araştırıyor. Peki Juventus – Cremonese mücadelesi hangi ekranda yayınlanacak? Maçı canlı izlemek için hangi platformlar tercih edilebilir?

Juventus ile Cremonese'nin kozlarını paylaşacağı Serie A karşılaşması, sporseverlerin yakın takibinde. Müsabakayı anbean izlemek isteyenler, yayın bilgileri başta olmak üzere maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme seçenekleri hakkında detaylara ulaşmak istiyor. Juventus – Cremonese maçı hangi kanalda ekrana gelecek? Karşılaşma canlı olarak nereden izlenebilecek?

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da oynanacak Juventus – Cremonese karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Kritik mücadele, Türkiye'de S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, abonelik gerektiren platformlar üzerinden izlenebilecek.

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, karşılaşmayı dijital platform üzerinden canlı yayınlayacak. Platform, uydu yayını olmadan internet bağlantısı aracılığıyla hizmet veriyor. Yayınlar şifreli olup, izleyicilerin üyelik sahibi olması gerekiyor.

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI TİVİBU SPOR 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Mücadele aynı zamanda Tivibu Spor 1 kanalından da canlı olarak ekrana gelecek. Tivibu kullanıcıları, ilgili kanal üzerinden maçı abonelik kapsamında izleyebilecek. Yayın, uydu ve internet altyapısı üzerinden sağlanıyor.

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI S SPORT 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Juventus – Cremonese karşılaşmasını yayınlayacak bir diğer kanal ise S Sport 2 olacak. Kanal; Kablo TV, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden izlenebiliyor. Yayınlar şifreli olarak sunuluyor.

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Serie A mücadelesi 12 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Juventus ile Cremonese arasındaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, Juventus'un iç saha maçlarını oynadığı Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
