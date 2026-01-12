Juventus Cremonese maçı hangi kanalda? AJuventus Cremonese nereden CANLI izlenir?

Juventus ile Cremonese'nin kozlarını paylaşacağı Serie A karşılaşması, sporseverlerin yakın takibinde. Müsabakayı anbean izlemek isteyenler, yayın bilgileri başta olmak üzere maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme seçenekleri hakkında detaylara ulaşmak istiyor. Juventus – Cremonese maçı hangi kanalda ekrana gelecek? Karşılaşma canlı olarak nereden izlenebilecek?

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da oynanacak Juventus – Cremonese karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Kritik mücadele, Türkiye'de S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, abonelik gerektiren platformlar üzerinden izlenebilecek.

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, karşılaşmayı dijital platform üzerinden canlı yayınlayacak. Platform, uydu yayını olmadan internet bağlantısı aracılığıyla hizmet veriyor. Yayınlar şifreli olup, izleyicilerin üyelik sahibi olması gerekiyor.

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI TİVİBU SPOR 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Mücadele aynı zamanda Tivibu Spor 1 kanalından da canlı olarak ekrana gelecek. Tivibu kullanıcıları, ilgili kanal üzerinden maçı abonelik kapsamında izleyebilecek. Yayın, uydu ve internet altyapısı üzerinden sağlanıyor.

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI S SPORT 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Juventus – Cremonese karşılaşmasını yayınlayacak bir diğer kanal ise S Sport 2 olacak. Kanal; Kablo TV, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden izlenebiliyor. Yayınlar şifreli olarak sunuluyor.

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Serie A mücadelesi 12 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Juventus ile Cremonese arasındaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

JUVENTUS – CREMONESE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, Juventus'un iç saha maçlarını oynadığı Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak.