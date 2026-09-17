Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatının ardından, uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'ın yaşamı ve sanat kariyeri yeniden gündeme geldi. Tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında çalışmalar yapan Kural'ın özellikle eğitim hayatı, oyunculuk kariyeri ve özel yaşamına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Jülide Kural kimdir? Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural kaç yaşında, nereli, ilk eşi kim, çocuğu var mı? Detaylar...

KADİR İNANIR'IN HAYAT ARKADAŞI JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural, tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. Sanat eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde sürdüren Kural, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

Bir dönem Almanya'da yaşayan Jülide Kural, Türkiye'ye döndükten sonra farklı tiyatro topluluklarında oyunculuk yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Tiyatro Stüdyosu, Oyun Atölyesi ve Şehir Tiyatroları gibi topluluklarda sahne aldı.

Televizyon izleyicilerinin özellikle "Süper Baba" dizisiyle tanıdığı Kural, tiyatro çalışmalarını da sürdürdü. 2002-2003 döneminde "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu kadrosuyla sahneledi.

Kural'ın Kadir İnanır ile birlikteliği ise 1999 yılına uzanıyor. İkilinin "Bütün Çocuklarım" dizisinin setinde tanıştığı ve o tarihten bu yana birlikte olduğu bilgisi kamuoyunda yer alıyor. Kural, İnanır'ın sağlık sürecinde yaptığı açıklamalar ve sanatçının vefatının ardından düzenlenen törende yaptığı konuşmayla da gündeme geldi.

JÜLİDE KURAL KAÇ YAŞINDA?

Jülide Kural, 24 Mart 1965 tarihinde dünyaya geldi. Verilen doğum tarihine göre Kural, 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

JÜLİDE KURAL NERELİ?

Jülide Kural, Adana doğumludur. 24 Mart 1965 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Kural, eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı.

Kural'ın tiyatro kariyeri ise farklı şehirlerde ve önemli tiyatro topluluklarında aldığı rollerle devam etti. Almanya'da bir süre yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen oyuncu; Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Tiyatro Stüdyosu, Oyun Atölyesi ve Şehir Tiyatroları gibi sahnelerde oyunculuk yaptı.

JÜLİDE KURAL İLK EŞİ KİM?

Jülide Kural'ın geçmişte oyuncu Ali Sürmeli ile evlilik yaptığı bilgisi kamuoyunda yer alan bilgiler arasında bulunuyor.

JÜLİDE KURAL'IN ÇOCUĞU VAR MI

Jülide Kural ile Kadir İnanır'ın çocuğu bulunmuyor. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre Kadir İnanır'ın da çocuğu bulunmamaktadır.

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KADİR İNANIR VE JÜLİDE KURAL EVLİ Mİ?

Kadir İnanır ve Jülide Kural'ın resmi olarak evli olmadığı bilgisi kamuoyunda yer alıyor. İkilinin birlikteliği 1999 yılına dayanıyor. Kural ve İnanır'ın "Bütün Çocuklarım" dizisinin setinde tanıştığı belirtiliyor.

Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık sorunları yaşadığı dönemde de kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştu. Anadolu Ajansı'nın 2018 yılında yayımladığı haberde Kural'ın İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Kadir İnanır'ın 2026 yılında vefatının ardından düzenlenen törende de Jülide Kural konuşma yaptı. Anadolu Ajansı'nın törenden aktardığı bilgilere göre Kural, İnanır'ın sanat yaşamına ve kişiliğine ilişkin ifadeler kullandı.

Jülide Kural'ın adı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Kadir İnanır ile uzun yıllara yayılan birlikteliği nedeniyle de kamuoyunun gündeminde yer aldı. Kural'ın tiyatro, sinema ve televizyon alanındaki çalışmaları ise sanat kariyerinin temelini oluşturdu.