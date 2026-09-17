Jülide Kural ve Kadir İnanır'ın uzun yıllara dayanan birlikteliği, usta oyuncunun özel hayatına ilişkin merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İkilinin 1999 yılında "Bütün Çocuklarım" dizisinin setinde tanıştığı ve o tarihten bu yana birlikte olduğu biliniyor. Peki, Jülide Kural Kadir İnanır evli mi? Kadir İnanır Jülide Kural neden evlenmedi? Detaylar...

JÜLİDE KURAL KADİR İNANIR EVLİ Mİ?

Jülide Kural ile Kadir İnanır resmi olarak evli değildi. İkilinin 1999 yılında "Bütün Çocuklarım" dizisinin setinde tanıştığı ve bu tarihten itibaren birlikte oldukları kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında bulunuyor.

Kadir İnanır'ın da yaşamı boyunca resmi bir evlilik yapmadığına ilişkin bilgiler çeşitli kaynaklarda yer alıyor. Jülide Kural ile birlikteliği ise resmi nikâh olmadan devam etti.

Jülide Kural ve Kadir İnanır'ın çocuğu da bulunmamaktadır. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre Kadir İnanır'ın da çocuğu yoktur.

Jülide Kural'ın geçmişte oyuncu Ali Sürmeli ile evlilik yaptığı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.

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KADİR İNANIR JÜLİDE KURAL NEDEN EVLENMEDİ?

Kadir İnanır ile Jülide Kural'ın neden resmi olarak evlenmediğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle ikilinin evlilik yapmama gerekçesi konusunda kesin bir neden belirtmek mümkün değildir.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler, Jülide Kural ile Kadir İnanır'ın 1999 yılında başlayan birlikteliklerini resmi evlilik olmadan sürdürdüklerini ortaya koyuyor. İkilinin özel hayatlarına ilişkin bunun dışında bir gerekçe veya yorum aktarmak, mevcut bilgilerin dışına çıkmak anlamına geleceğinden bu konuda kesin bir değerlendirme bulunmuyor.