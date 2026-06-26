Jülide Kural kimdir, Jülide Kural kaç yaşında nereli, Jülide Kural evli, bekar mı, çocuğu var mı?

Sanat kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alan Jülide Kural, son dönemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Jülide Kural kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi yoksa bekar mı, çocuğu var mı? İşte başarılı oyuncunun yaşamı, kariyeri ve özel hayatına dair merak edilen tüm ayrıntılar.

JÜLİDE KURAL KİMDİR? JÜLİDE KURAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Jülide Kural, başarılı oyunculuk kariyeri ve sahne performanslarıyla uzun yıllardır sanatseverlerin beğenisini kazanıyor. Özellikle Süper Baba dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncunun yaşamı, yaşı, memleketi ve özel hayatı sık sık araştırılıyor. Peki, Jülide Kural kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte başarılı sanatçının hayatına dair merak edilenler...

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural, 24 Mart 1965 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Eğitim hayatında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü başarıyla tamamladı. Sanat yaşamının bir bölümünde Almanya'da yaşayan Kural, burada da tiyatro çalışmalarını sürdürdü.

Oyunculuk kariyerinde Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu gibi Türkiye'nin önemli tiyatro topluluklarında sahne aldı. Televizyon izleyicisi onu özellikle Süper Baba dizisindeki performansıyla yakından tanıdı.

2002-2003 sezonunda kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu çatısı altında sahnelenen "Frida Yaşasın Hayat" projesiyle tiyatro alanındaki üretimlerini farklı bir boyuta taşıdı. Uzun yıllar usta oyuncu Kadir İnanır ile birlikte olan Jülide Kural, sanat yaşamı kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geldi.

JÜLİDE KURAL KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

24 Mart 1965 doğumlu olan Jülide Kural, Adanalıdır. Başarılı oyuncu, sanat yaşamını uzun yıllardır tiyatro ve sinema alanında sürdürmektedir.

JÜLİDE KURAL EVLİ Mİ?

Jülide Kural'ın resmi olarak evli olduğuna dair kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmamaktadır. Sanatçı, uzun yıllar oyuncu Kadir İnanır ile birliktelik yaşamıştır.

JÜLİDE KURAL'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Jülide Kural'ın çocuğu bulunmamaktadır.

JÜLİDE KURAL'IN SAHNE ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Jülide Kural, kariyeri boyunca Türk tiyatrosunun önemli eserlerinde rol aldı. Yer aldığı dikkat çeken tiyatro oyunlarından bazıları şunlardır:

• Doğumgünü Partisi (Harold Pinter) – İstanbul Şehir Tiyatrosu (2011)

• Bakhalar (Euripides) – İstanbul Şehir Tiyatrosu (2010)

• Vişne Bahçesi (Anton Çehov) – İstanbul Şehir Tiyatrosu (2009)

• Frida (Beliz Güçbilmez) – Tiyatro Ateş (2004)

• İçimdeki Çığlık – Dostlar Tiyatrosu (1995)

• Kan Kardeşleri (Willy Russell) – Tiyatro Stüdyosu (1991)

• Sevdalı Bulut (Nâzım Hikmet) – Dostlar Tiyatrosu (1991)

• Buruk Ezgi (Vaclav Havel) – Dostlar Tiyatrosu (1990)

• Bay Puntilla ile Uşağı Matti (Bertolt Brecht) – Dostlar Tiyatrosu (1987)

• Asiye Nasıl Kurtulur (Vasıf Öngören) – Dostlar Tiyatrosu

• Taziye (Murathan Mungan) – Ankara Sanat Tiyatrosu (1983)

SANAT HAYATINDA İZ BIRAKAN İSİMLERDEN BİRİ

Hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon ekranlarında başarılı performanslar sergileyen Jülide Kural, onlarca yıllık sanat kariyeri boyunca farklı karakterlere hayat verdi. Özellikle tiyatro alanındaki üretkenliğiyle dikkat çeken deneyimli oyuncu, Türk sahne sanatlarının önemli kadın oyuncuları arasında gösterilmeye devam ediyor.