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Joe Willock kimdir? Beşiktaş'ın ocakta almak istediği Newcastle'lı orta saha

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Joe Willock kimdir? Beşiktaş'ın ocakta almak istediği Newcastle'lı orta saha
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Beşiktaş'ın ocak ayında kadrosuna katmak istediği Joe Willock kimdir, Beşiktaş'a gelecek mi? Newcastle United'ın 27 yaşındaki İngiliz orta sahası Arsenal altyapısından çıktı, 2021'de kiralık geldiği Newcastle'da yedi maç üst üste gol attı. Newcastle ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.

Newcastle United'ın 27 yaşındaki orta sahası Joe Willock, Beşiktaş'ın devre arası transfer listesinin başında. Kulüp Başkanı Serdal Adalı oyuncuyu ocak ayında almak istediğini açıkça söyledi; Newcastle cephesi ise "bizim oyuncumuz" diyor.

İngiliz futbolcunun Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Willock, Premier Lig'de yedi maç üst üste gol atıp Alan Shearer'ın kulüp rekoruna ortak olmasıyla tanınıyor.

JOE WILLOCK BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Joe Willock'un Beşiktaş'a gelip gelmeyeceği henüz belli değil, iki kulüp arasında açıklanmış bir anlaşma yok. Serdal Adalı 11 Ekim'de "Ocakta alabiliriz, niyetim de bu" dedi ve oyuncunun ailesinin İstanbul'a geldiğini anlattı. Adalı'nın verdiği bilgiye göre Newcastle oyuncu için 20 milyon sterlin istemişti.

Newcastle Teknik Direktörü Matthias Jaissle soruyu gülerek karşıladı. Jaissle, Adalı'nın sözlerini her gün duyduğunu, Willock'un Newcastle'ın oyuncusu olduğunu ve kulüp açısından endişe edecek bir şey bulunmadığını söyledi. Beşiktaş orta sahayı kış transfer döneminde güçlendirmek istiyor ve listenin ilk sırasında Willock var.

JOE WILLOCK KİMDİR?

Joe Willock, Newcastle United'da oynayan İngiliz orta saha oyuncusu. Tam adı Joseph George Willock. Merkez orta sahada iki yönlü oynuyor, gerektiğinde 10 numara ya da sağ kanat da oynayabiliyor. Boyu 1,79.

Arsenal'in altyapısına dört buçuk yaşındayken katıldı. A takımdaki ilk maçına 20 Eylül 2017'de Lig Kupası'nda Doncaster Rovers karşısında çıktı. Premier Lig'deki ilk maçı ise Nisan 2018'de St James' Park'taydı, rakip bugünkü takımı Newcastle'dı.

JOE WILLOCK KAÇ YAŞINDA?

Joe Willock 27 yaşında. 20 Ağustos 1999'da doğdu.

JOE WILLOCK NERELİ?

Joe Willock İngiliz. İngiltere'de doğdu, Londra kulübü Arsenal'de yetişti ve İngiltere'nin 16, 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giydi.

JOE WILLOCK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Joe Willock profesyonel kariyerinde iki kulüpte oynadı: Arsenal ve Newcastle United. Arsenal'de 78 maçta 11 gol attı. Londra ekibiyle 2019-20 sezonunda FA Cup'ı, 2017 ve 2020'de Community Shield'ı kazandı; 2019'daki Avrupa Ligi finalini kaybeden kadroda da vardı.

Newcastle'a 1 Şubat 2021'de kiralık geldi ve sezonun kalanında ligde 14 maçta 8 gol attı. Son yedi maçının hepsinde gol atınca Alan Shearer'ın kulüp rekoruna ortak oldu. Newcastle, 13 Ağustos 2021'de 25 milyon sterlinlik transferle bonservisini aldı. Willock 2025 Lig Kupası finalinde oyuna sonradan girdi; kulübün 70 yıllık yerel kupa hasreti o maçta bitti. 28 Ocak 2026'da Paris Saint-Germain deplasmanında 1-1 biten maçta Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı. Bu sezon şimdiden 3 golü var.

JOE WILLOCK'UN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Joe Willock'un Newcastle ile sözleşmesi bu sezonun sonunda, 2027 yazında bitiyor. Oyuncu Ağustos 2021'de altı yıllık sözleşme imzalamıştı. Serdal Adalı da sözleşmenin sezon sonunda biteceğini ve Willock'un devre arasında imza atabileceğini söyledi.

JOE WILLOCK'UN KARDEŞLERİ KİM?

Joe Willock'un kardeşleri Chris ve Matty Willock da futbolcu. Üç kardeş Arsenal'in altyapısında yetişti.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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