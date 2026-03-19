ABD yönetiminde Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü olarak görev yapan ve Salı günü sürpriz bir şekilde istifa eden Joe Kent, Amerikan güvenlik camiasında derin bir etki bıraktı. 20 yıllık askeri kariyeri ve CIA deneyimiyle tanınan Kent, özellikle İran'a yönelik askeri operasyonlar konusundaki eleştirel duruşuyla gündeme geldi. Peki, Joe Kent kimdir? ABD terörle mücadele direktörü Joe Kent neden istifa etti? Detaylar haberimizde.

JOE KENT KİMDİR?

Joe Kent, ABD yönetiminde Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü olarak görev yapmış deneyimli bir güvenlik uzmanıdır. 20 yıllık ordu kariyerinin ardından Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) bünyesinde çalışmaya başlayan Kent, özellikle terörle mücadele ve özel kuvvetler alanlarında derin bir tecrübeye sahiptir.

Kent, 2022 yılında Kongre'ye girmek için aday olmuş ancak seçimleri kazanamamıştır. Kampanya döneminde aşırı sağcı isimlerle ilişkileri tartışmalara yol açmış ve Kongre'deki Demokrat Partili üyelerin sorularına yanıt vermek durumunda kalmıştır. Bu süreç, Kent'in kamuoyundaki profilini ve siyasi duruşunu şekillendirmiştir.

Özel hayatında ise güvenlik teknolojileri uzmanı eşi Shannon Kent'i 2019 yılında Suriye'nin Menbiç bölgesinde gerçekleşen bir intihar saldırısında kaybetmiştir. Bu kişisel deneyim, onun savaş karşıtı duruşunu ve insan hayatına verdiği önemi güçlendirmiştir.

ABD TERÖRLE MÜCADELE DİREKTÖRÜ JOE KENT NEDEN İSTİFA ETTİ?

Joe Kent, Salı günü görevinden istifa ettiğini duyurmuştur. İstifa kararının arkasında temel neden, İran'daki askeri müdahaleleri desteklemeye vicdanının el vermemesi olarak açıklanmıştır. Kent, Trump yönetimi tarafından atandığı bu kritik pozisyondan, Amerikan halkının ve askerlerinin hayatını riske atacak bir savaşta rol almak istemediği için ayrılmıştır.

Kent, istifa mektubunda özellikle İran'a yönelik operasyonda Hamaney'i öldürmenin "yapmamız gereken son şey" olduğunu vurgulamıştır. Ona göre Hamaney, İran'ın nükleer programını ılımlılaştırıyordu ve saldırgan bir şekilde öldürülmesi durumunda, İran halkının sokaklara dökülmesine ve rejimin güçlenmesine yol açacaktı. Kent, "Elimizdeki tüm veriler de bunun doğru olduğunu gösteriyor" sözleriyle bu stratejik değerlendirmeyi desteklemiştir.

TRUMP İLE SİYASİ GÖRÜŞ AYRILIĞI

Joe Kent'in istifası, Donald Trump'ın ikinci döneminde bir siyasi anlaşmazlık nedeniyle görevden ayrılan ilk üst düzey yetkili olma özelliğini taşımaktadır. Kent, mektubunda Trump'a, İran konusunda "geri adım atma" çağrısında bulunmuş, Trump ise Kent'in güvenlik konusunda "her zaman zayıf olduğunu" ifade etmiştir.

Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Trump, Kent'in İran'ın bir tehdit olmadığını söylemesinin ardından yönetimde olmamasının daha iyi olduğunu belirtmiştir. Kent ise istifa mektubunda, "İran ülkemize yakın bir tehdit değil. Bu savaşı İsrail ve Amerika'daki güçlü lobisinden gelen baskıyla başlattığımız net" ifadelerini kullanmıştır.

Kent ayrıca, savaş bölgelerinde görev yapmış bir gazi ve eşini kaybetmiş biri olarak, Amerikan halkına fayda sağlamayan bir savaşta gelecek nesli ölmeye göndermeyi destekleyemeyeceğini dile getirmiştir.

ABD-İSRAİL OPERASYONLARINA ELEŞTİREL BAKIŞ

Joe Kent, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarını sert bir dille eleştirmiştir: "Bu İsrail'in savaşı. Bu Amerika'nın savaşı değil." Kent, Trump'ın İsrailli yetkililer ve medya tarafından yanlış yönlendirildiğini savunmuş ve bu yönlendirmenin Amerikan askerlerinin hayatını riske attığını belirtmiştir.

Kent'in açıklamalarına göre, İran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturduğuna dair algı, özellikle İsrail kaynaklı bir "yankı odası" tarafından manipüle edilmiş ve yanlış bilgilerle güçlendirilmiştir. Bu durum, Kent'in savaş karşıtı tutumunu pekiştirmiştir.

ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜNDEN TRUMP'A DESTEK

Kent'in istifasının ardından Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard Trump'a destek açıklaması yapmıştır. Gabbard, sosyal medya paylaşımında, Amerikan halkının Trump'ı başkomutan olarak seçtiğini ve İran'ın yakın bir tehdit olup olmadığını belirleme sorumluluğunun Trump'a ait olduğunu vurgulamıştır.

Gabbard, Kent'in adını doğrudan anmasa da, Trump'ın tüm istihbaratı gözden geçirerek İran'ın terörist İslamcı rejiminin yakın bir tehdit oluşturduğu sonucuna vardığını belirtmiştir. Bu açıklama, yönetimdeki farklı görüşlerin ve güvenlik stratejilerindeki ayrılıkların altını çizmektedir.

JOE KENT'İN KİŞİSEL VE MESLEKİ GEÇMİŞİ

